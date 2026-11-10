時速102km撞死人僅罰8萬！主播朴信英轉型復出　親筆信懺悔淪空談

南韓前主播朴信英（박신영）2021年因交通事故造成一名外送員身亡，事後遭判罰1500萬韓元（約8.8萬港元），並暫停演藝活動。沉寂約5年後，她近期以「Anna」為名轉戰TikTok，透過短影音及直播與網友互動，帳號目前累積約8萬名粉絲，近況曝光後再度引發討論。



對此，朴信英10日也透過社群平台發文，首度回應外界關注與批評，直言自己已夠堅強，且「無論別人怎麼說，我都過著問心無愧的生活」，絕不會輕易倒下。

前MBC體育主播朴信英（Instagram@sinyoungpark_）

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朴信英發聲回應爭議：「這段時間熬過來了，絕不輕易倒下」

針對外界對其重返螢光幕、轉戰網紅的熱議與批評，朴信英在10日的貼文中寫道：「我現在已經變得足夠強大、勇敢，能夠為了自己發聲了！無論別人說什麼，我都以問心無愧的姿態全力以赴地生活著。未來我會更加努力，只展現美好的一面給大眾。」

她同時補充：「為了自己至今熬過的這一段艱難時光，哪怕只是覺得委屈，我也絕不會輕易倒下，請大家不要擔心。非常感謝那些為我擔心、說想念我和歡迎我回歸的人。」

這番言論曝光後，再度引發大眾對其當年承諾「用一生贖罪」與如今「高調轉向網紅活動」之間的態度討論。

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化名「Anna」轉戰TikTok當網紅：風格大變累積8萬粉絲

在消失於螢光幕前數年期間，朴信英曾短暫經營皮包品牌。然而自今年2月起，她開立了名為「Anna」的TikTok帳號（個人簡介標註「朴信英主播」），目前已吸引約8萬名粉絲追蹤。

與過往在電視台上端莊優雅的主播形象截然不同，朴信英在TikTok頻繁發布化妝、跳舞以及展現大膽穿搭風格的影片，主要面向海外觀眾進行直播互動，影片被轉載後迅速在韓國網路論壇炸開鍋。

2021年限速40飆至102公里！朴信英撞死50多歲外送員

現年30多歲的朴信英畢業於美國紐約大學經濟系，2014年在MBC Sports+以體育主播身分出道，後轉為自由主持人，曾主持《Sports Magazine》、《Doctor Zhivago》等多檔節目。

然而，她的演藝事業在2021年5月戛然而止。當時她駕駛在限速40公里的道路上以時速102公里超速搶黃燈闖入；對向一名50多歲的機車外送員亦違規闖紅燈進路口，兩車強烈撞擊導致機車駕駛當場死亡。警方確認朴信英當時並無酒駕。

事故發生後，朴信英公開親筆道歉信坦承過失，表示「今後任何批評與懲罰我都甘願承受，將終生贖罪而活」， 她說自己認為這是無法被原諒的事，結尾再次說「真的很抱歉」。當時也親自赴受害者家中致歉。2021年12月，首爾西部地方法院考量其認罪反省、已與家屬達成和解且無前科，依《交通事故處理特例法（致死）》判處罰金1500萬韓元，朴信英隨後全面中斷電視廣播工作。

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