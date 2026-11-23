以喜劇形象深植人心的韓國資深演員權五重（권오중）（或譯權伍中），近日以「散文作家」的新身分走到鏡頭前。他近日上節目透露自己兒子被檢查出患有罕病，甚至被宣判「活不到15歲」的心碎過程。



權五重兒子5歲遭判活不過15歲！ 瞞妻子10年不敢說

權五重坦言，兒子從小體弱多病。在孩子5、6歲時，某次因高燒送急診並進行抽血檢查，醫生當時面色沉重地判定，孩子罹患了某種致命的肌肉萎縮症，並宣告：「孩子可能活不過15歲。」

權五重近日分享兒子罹患罕見疾病的心碎經歷，夫妻倆為了保護彼此，竟各自隱瞞消息10年。（IG@kwon_ohjung）

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為了不讓妻子崩潰，權五重選擇將這個「死刑判決」獨自吞下，更對外封鎖消息。「如果妻子知道了，她的人生會徹底崩塌。」權五重回憶道：

從那時起，我每天早上醒來，都會假裝去洗手間，偷偷把手放在孩子的鼻子前，確認他是否還在呼吸……這成了我的日常。

然而，直到孩子即將滿15歲生日時，妻子才突然向他坦白，其實她早就從醫生那裡得知了同樣的消息，為了怕影響權五重的工作，她也選擇了獨自承受。夫妻倆為了保護彼此，各自承受了近10年的巨大折磨。所幸，在孩子15歲那年的最終檢查中，確認並非該致命疾病，這讓夫妻倆如釋重負，相擁而泣。

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權五重兒子罹患MICU1基因突變！韓國首例、全球僅15例

然而，考驗並未結束。儘管排除了致命疾病，孩子肌肉漸漸無力、無法正常行走的症狀卻持續惡化。為此，權五重帶著孩子四處求醫，甚至嘗試了各種偏方、長達6年的點滴治療與中醫針灸，卻始終查不出病因。

直到2014年，透過跨國的基因檢測，最終才找出真正的元凶——「MICU1基因突變」。這是一種極度罕見的疾病，當時全球僅有約13到15個病例，而權五重的兒子是韓國國內的「首例」。更殘酷的是，這種突變是因為權五重與妻子雙方剛好都帶有同樣的隱性缺陷基因所致。

面對這個無藥可醫的罕見疾病，權五重坦言曾經非常怨天尤人：「當時聽到醫生說，因為病例太少，藥廠根本不可能投入數千億資金來研發解藥。我甚至抱怨過，為什麼我不是財閥？如果我是大企業老闆，就算傾家蕩產我也要救我的孩子。」

罕病兒遭霸凌仍圓夢！權五重兒子如今成畫家、舉辦個人畫展

隨著孩子成長，因為身體的殘缺與發展遲緩，遭遇了無數的霸凌與歧視。為了讓孩子有事可做，權五重曾嘗試送孩子去學畫畫，卻遭到所有美術補習班的拒絕。直到遇見了一位願意接納他的恩師，孩子的人生才迎來了轉機。

不受傳統框架束縛的兒子，展現了獨特的藝術視角。在他的畫筆下，大象的耳朵很小、螃蟹的腳很短，這些充滿純真與直覺的畫作，意外獲得了藝術界的讚賞。如今，權五重的兒子不僅順利從大學畢業，還成為了一名正式的畫家，甚至舉辦了個人畫展。

以前我是「演員權五重」，現在我是「權赫俊（音譯）畫家的爸爸」。

談到兒子的成就，權五重臉上終於露出了驕傲的笑容。

權五重戒酒陪伴罕病兒！花4年寫信給妻兒：希望是救命繩索

在過去的幾年裡，權五重戒掉了酒，將所有的精力投入在家庭中。他花了4年的時間，將每天寫給妻子與兒子的信件集結成書。

權五重近日也透過Instagram分享新書出版的喜訊（書名為《아픔이 아픔으로 끝나지 않도록》），透露這本書記錄了自己人生中最艱難的低潮，以及一家人一路走來的奇蹟。此外，他也感謝演員車仁杓在自己陷入人生低谷時伸出援手，不斷鼓勵他將生命故事寫成書，讓更多人從中獲得安慰。

發文中，權五重談及兒子權赫俊時滿是驕傲，稱兒子雖然走得比別人慢一些，卻每天都盡全力生活，如今更以「權赫俊作家」的身分，用自己的方式照亮生命。最後，他也希望這本記錄家人故事與生命歷程的作品，能成為正在黑暗中努力撐下去的人們的一道微光。

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