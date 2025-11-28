坎坷女星中風兼記憶力衰退 歷經10次流產終得子 愛兒卻患罕病亡
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣本土劇女星李宇柔（陳蔓菲）拚生子，前後流產高達10次，怎料好不容易懷孕，兒子竟罹患罕病AADC（芳香族L-氨基酸脫羧酶缺乏症，基因遺傳性疾病），送醫搶救不治，得年15歲；自愛子過世後，她每天痛哭不停，驚爆送急診！
兒罹罕病AADC 睡夢中離世
李宇柔兒子牛牛罹患罕見疾病AADC，病情發作時眼睛會上吊，甚至肢體反折，平常身體幾乎癱軟，每餐進食都會噎到。醫生曾向李宇柔透露，
兒子只能活到2、3歲。
但在她用心照顧下，兒子堅持到15歲。
怎料，兒子牛牛7月在睡夢中病逝，睡覺後再也沒有醒來，送到醫院搶救不治，得年15歲。沒想到，兒子回來託夢了！
兒託夢回來了 李宇柔鼻酸痛哭
根據《三立新聞網》報導，李宇柔表示，兒子牛牛回來託夢了，而且在夢中已會走路，與仙逝的公公待在一起；另外，她感傷說，牛牛過世前幾天，她就有發現兒子不對勁，像是面容扭曲、全身用力：
早知道我就多抱他幾下。
自兒子過世後，李宇柔每日以淚洗面，哭到身體都出事了，爆出送急診！李宇柔直言，事後聽別人說，才知道送急診當下，她的行為彷彿是5歲小孩，自己跟自己玩。
李宇柔中風 「記憶衰退」爆走失
此外，李宇柔坦言，她2年前中風後，不僅說話反應遲緩，記憶力也開始變弱，如果一個人外出會走失，根本不記得家在哪，有次還是老公找到她，才成功回家。
事實上，李宇柔身體一向很差，曾流產高達10次，還因腸爆裂住院插管命危，躺在加護病房搶救10幾天，才成功撿回一條命，近年多次進出醫院，健康狀況相當不好。
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】