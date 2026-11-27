英國國王查理斯三世（又譯：查爾斯三世/King Charles III）近日迎來78歲壽辰，於倫敦克拉倫斯宮（Clarence House）舉行私人家庭壽宴，惟小兒子哈里王子（又譯：哈利王子/Prince Harry）、妻子梅根（又譯：梅根·馬克爾/Meghan Markle）及兩名年幼子女全數不獲邀出席。



自今年8月下旬返回英國定居以來，哈里一家與英國王室的破冰之路可謂波折重重，不僅聖誕團聚無望，在英面對沉重物業與安保開銷，未能解開威廉王儲的深厚心結，而王室更採取「灰岩策略」（Grey Rock Method）對待，即表現極度冷淡、不作情緒反應作應對，最終落得被英國媒體嘲諷「無家可歸」的尷尬境地。



英國國王查理斯三世近日迎來78歲壽辰，於倫敦克拉倫斯宮舉行私人家庭壽宴。資料圖片。（Getty Images）

查理斯舉行78歲生日宴，惟小兒子哈里王子、妻子梅根及兩名年幼子女全數不獲邀出席。（IG@meghan）

查理斯私人生日宴名單曝光 哈里一家遭王室冷待

據《中國新聞網》引述英媒報道，查理斯三世於11月14日迎來78歲生日，王室公開發布他與歌唱巨星艾頓莊（又譯：艾爾頓·強，Elton John）的慶生合照，威廉（Prince William）與凱特（Kate Middleton）亦公開送上祝福。

查理斯三世於11月14日迎來78歲生日，王室公開發布他與歌唱巨星艾頓莊的慶生合照。（IG@theroyalfamily）

然而在克拉倫斯宮舉行的私人小型家庭宴會上，哈里、梅根、阿奇（Archie）與莉莉貝特（Lilibet）一家四口均未獲邀請，反映儘管外界屢傳父子有意破冰，但雙方關係仍未見有轉機。更甚的是，即將到來的桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）王室傳統聖誕聚會，哈里一家亦同樣不在獲邀之列。

在克拉倫斯宮舉行的私人小型家庭宴會上，哈里、梅根、阿奇（Archie）與莉莉貝特（Lilibet）一家四口均未獲邀請。（IG@meghan）

破冰無望兼面臨龐大開支 遭英媒嘲諷「堂堂王子無家可歸」

哈里一家於今年8月下旬遷回英國，至今近三個月。據《衛報》（The Guardian）報道，返英前哈里雖曾於7月在海格羅夫莊園（Highgrove House）與父親短暫會面，但回英後父子僅在首周通話一次，之後再無任何碰面安排。哈里夫婦目前計劃留在科茨沃爾德（又譯：科茲窩，The Cotswolds）與梅根母親多利亞（Doria Ragland）共度佳節。

哈里一家於今年8月下旬遷回英國，至今近三個月。資料圖片。（Reuters）

返英前哈里雖曾於7月在海格羅夫莊園（Highgrove House）與父親短暫會面，但回英後父子僅在首周通話一次，之後再無任何碰面安排。資料圖片。（Reuters）

哈里夫婦目前計劃留在科茨沃爾德（The Cotswolds）與梅根母親多利亞（Doria Ragland）共度佳節。資料圖片。（Reuters）

王室評論員馬克多蘭（Mark Dolan）直言哈里王子夫婦的回歸「已經失敗」，最終極可能敗走加州；面對在英物業、日常開銷及沉重的私人保安費用，哈里處境艱難，因而屢遭英媒挖苦「堂堂王子在祖國無家可歸」。不少網民亦落井下石地抨擊「當年高調離開王室追求自由，如今返英連落腳點都沒有，只能說一切都是自己的選擇」。

王室評論員馬克多蘭（Mark Dolan）直言哈里王子夫婦的回歸「已經失敗」，最終極可能敗走加州。（YouTube@The Mark Dolan Show影片截圖）

王室祭出「灰岩策略」避捲紛爭 威廉心結難解查理斯兩難

面對哈里回流，英國王室採取心理學上的「灰岩策略」，即以極度冷淡方式應對，不主動回應，不作爭論，務求做到零互動。王室事務記者分析，威廉王儲深感被親弟背叛，兄弟信任徹底破裂，現時毫無和解跡象。

面對哈里回流，英國王室採取心理學上的「灰岩策略」，即以極度冷淡方式應對，不主動回應，不作爭論，務求做到零互動。資料圖片。（Getty Images）

身兼君王與父親雙重角色的查理斯三世，陷入了「維持王室體制邊界」與「維繫父子親情」的兩難局面。儘管哈里日前受訪時仍聲稱「最重要的事情是和解」，但這場充滿裂痕的返英之行，顯然比預期更加清冷坎坷。