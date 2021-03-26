馬貫東公開第21期藝員訓練班畢業照　史上第一重讀生竟然冇影？

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TVB每年都人才輩出，馬貫東今日（25日）為宣傳新一年的藝人訓練班，上載一張14年前「第21期藝員訓練班」的畢業照片，相中的畢業生個個都熟口熟面，但唯獨有一個人竟然沒有出席畢業禮？

馬貫東落力宣傳新一年的藝人訓練班。（Instagram：@maboboma）

「第21期藝員訓練班」的畢業生有不少人都熟口熟面，包括馬貫東（上排左二）、張穎康（上排左三）、陳志健（上排右三）、黃長發（上排右二）、樂瞳（第二排左一）、李美慧（第二排左四）、梁政珏（第二排右四）、阮兒（第二排右三）、和日伽（第二排右一）等等。（Instagram：@maboboma）

與馬貫東一同入讀該屆藝員訓練班的同學有不少都仍活躍於幕前，例如張穎康、陳志健、樂瞳、阮兒及李美慧等，不過當中亦有不少人已經淡出娛樂圈，例如梁政珏、黃長發、曾愛媚、徐玟晴和日伽等等。不過，當年以「史上第一人」姿態重讀訓練班的楊明竟然沒有影畢業相！

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楊明於1999年入讀「第13期藝員訓練班」後加入TVB，但因捲入醉駕事件和刑事毀壞案件後被打入冷宮，去到2007年再獲TVB給予機會入讀「第21期藝員訓練班」，他曾經在訪問中直言重讀訓練班令他覺得很侮辱，不過後來亦因此提起學習興趣，甚至在訓練班與學員分享自己的失敗的經歷，以免他們步自己後塵，可惜他千辛萬苦完成訓練班後卻無份影畢業相，無法與訓練班同學一起記錄低歷史一刻。

楊明因為出道初期捲入醉駕事件和刑事毀壞案件，被TVB打入冷宮要重讀訓練班。（劇照）

楊明（中）於1999年入讀「第13期藝員訓練班」，本與林峯和楊茜堯（楊怡）都是同學。（微博：@嘉駿Leslie）

同場加映：楊明入行22年負面新聞多　曾涉刑毀、襲擊、醉駕等官司

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