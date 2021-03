撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-03-21 00:00

無綫(TVB)劇集《他來自江湖》(1989)最近在翡翠台深宵時段重播,第19集便講到「余姣」恬妞榮獲太平洋電影最佳新人獎後,遠赴荷里活發展,要忍痛與「天哥」萬梓良分開,場面賺人熱淚。

事實上,香港也出產過不少荷里活級的明星,例如曾於香港電視金像獎奪得三屆視帝殊榮的梁朝偉,早前便獲邀拍攝Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),更在當中飾演大反派「文武」(Wenwu),非常犀利。到底仲有咩港產荷里活明星?點擊下圖立即了解: