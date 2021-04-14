35歲可嵐餐廳生意告急　為生計面試TVB配音員：我一個人打幾份工

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-14 21:40

TVB今日（14日）在將軍澳電視城一廠舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班》面試，吸引接近600名有意參與幕後製作的面試者前來即場面試，現年35歲的可嵐亦被發現坐在一眾面試者中間等待面試，本來集歌手、藝人、電台DJ及餐廳老闆於一身的她，究竟為何想突然轉做幕後？

可嵐（中）希望可以轉做幕後，做一個配音員。（葉志明攝）

可嵐接受《香港01》訪問時表示自己一向都很喜歡配音，所以很想朝住這條路進發：「我其實一路都有唱好多廣告歌同錄廣告嘅旁白，例如一品豆漿、化妝品廣告等等，不過係冇人知道嘅。我覺得做幕後配音係我唱歌以外，覺得可以發揮到自己聲音嘅另一個工作。而我見到（個訓練班）有配音，咁我就諗住試一下啦！」

可嵐其實一直都有靠把靚聲做配音和DJ的工作。（Instagram：@laucolleen）

可嵐之前去過一廠好多次。（螢幕截圖）

可嵐坦言深知配音的人工並不會太過理想，但這亦不是她現時考量的範圍，只希望可以有多一份工作維持生計：「我餐廳蝕錢蝕到啲拍檔紛紛離開，而家得返我一個頂住，每個月都要蝕幾萬蚊好辛苦啊......其實而家鋪頭嘅租金已經好平，本來好期待會有好多學生幫襯，但而家都未見有起色，所以我而家都一個人打幾份工。」她透露自己在朋友的介紹之下，朝早更會特意早起做揸車接送的工作，之後又要顧舖頭和做電台的工作，令她深深慨歎：「唉，真係好攰好辛苦呀！」

可嵐是一間餐廳的老闆娘，卻因為疫情關係不斷蝕錢。（葉志明攝）

可嵐獨自撐起頭家，生活非常艱難。（Instagram：@laucolleen）

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