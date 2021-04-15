陳自瑤再被追問黑面事件　親拿黑面照解畫：鏡頭捕捉唔到我微笑

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-15 16:52

陳自瑤（Yoyo）於今年1月《萬千星輝頒獎典禮》上因為疑似對老公王浩信黑面而引起全城熱話，雖然兩人對夫妻生活絕口不提，不過面對他人之後多次提及當晚的黑面事件，Yoyo亦表現大方大展幽默感。日前她連同馮盈盈（FYY）和方力申登上節目《師父有請》接受林盛斌和麥玲玲的訪問，被對方再次提起當晚黑面表情時，更大方拿出當晚的照片解畫。

王浩信當晚奪「最佳男主角」時罕有在台上感謝老婆Yoyo，而台下的Yoyo卻目無表情看着他。（影片截圖）

方力申一來就重提Yoyo當日的黑面事件，更大爆Yoyo自此粉絲數量激增：「佢最近嗰個黑面，你知唔知個熱搜係全國Top 10，用錢都買唔到，佢啲粉絲仲係幾十萬咁上升！」Bob亦忍不住加把嘴：「係呀，而家啲WhatsApp stickers我成日都見到Yoyo呢個樣！你明唔明嗰個樣，即係『點呀你，你咩料呀』！」

（Facebook：myTV Super）

（Facebook：myTV Super）

FYY問Yoyo有沒有因此而獲得更多工作機會，Yoyo謙虛點頭表示正在傾談中，Bob和方力申笑指Yoyo可以拍美白面膜廣告告別「黑面」引來全場笑聲，Yoyo亦趁機解釋其實自己沒有黑面的意思：「我澄清先，大家唔好笑住，攞返張相出嚟睇其實我係冇黑面㗎！我係冇乜表情，係一個比較淡然嘅表達啫！我冇任何嘅不滿不悅，但係外界就有好多解讀。」麥玲玲指出，王浩信當時提到Yoyo的名字，Yoyo理應微笑作對，FYY馬上為Yoyo辯護稱：「有！佢個嘴角有個微笑！」Yoyo亦激動表示自己有笑，不過麥玲玲都是搖搖頭：「嗰個係冷笑，你搞錯咗！」

（Facebook：myTV Super）

（Facebook：myTV Super）

FYY馬上拿出電話中Yoyo的黑面照作證，Yoyo接過來並親自解畫：「因為其實個鏡頭影咗我唔知幾多秒，可能兩三秒左右，可能做唔晒咁多表情㗎嘛係咪，可能我有一來就微笑，但係鏡頭捕捉唔到！」不過，Yoyo亦很感謝每一位支持她的人：「呢啲係我估唔到嘅，冇諗過嗰一兩秒突然變到咁有話題性，我都估唔到，都唔係我可以計劃到嘅，多謝大家，我終於成為視后喇！」

Yoyo就算被開玩笑都沒有生氣。（Facebook：myTV Super）

點擊睇Yoyo的靚相：