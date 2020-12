尊尼特普遭資本封殺主因非家暴？報復心重、見好唔收終致身敗名裂

《荷李活報道The Hollywood Reporter》近日對深陷醜聞泥淖的尊尼特普(Johnny Depp),進行了長篇報導與分析,其中部分內容摘選編譯如下。

《荷李活報道》近日對深陷醜聞泥淖的尊尼特普,進行了長篇報導與分析(《荷李活報道》封面)

2018年,英國《太陽報The Sun》稱特普是「打老婆的人」(wife-beater),特普以「誹謗罪」起訴了這間報紙。今年11月2日,英國法庭認定特普敗訴,法官表示他相信特普多次襲擊了前妻安芭赫德(Amber Heard),她經常需要為自己的生命安全擔憂。特普隨後因此被華納從《怪獸與牠們的產地3 Fantastic Beasts and Where to Find Them 3》的劇組開除,他也不會再參與Jerry Bruckheimer製片的新劇《 胡迪尼Harry Houdini》(著名魔術幻術大師)。

年2月21日公映的特普新片《水俁病Minamata》,他片酬僅僅3百萬美元。(《水俁病》劇照)

短短4年間,特普從作品累積票房超過百億美元的一線明星,淪落為了荷里活的落水狗。自2016年,特普和安芭的離婚事件開始,由於不斷在打官司,關於他的私密短信、郵件、嗑藥、暴力等等狀況,就都開始在公眾面前鋪開。

很少有像特普這個級別的明星,能糊得這麼快,他的巔峰時期從2003年的《魔盜王決戰鬼盜船Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl》,一直持續到2016年離婚之時,這13年他一共賺了6.5億美元。而今年2月21日公映的特普新片《水俁病Minamata》,他片酬僅僅3百萬美元,與他在《加勒比海盜》系列中,平均每部4千萬美元的片酬+分紅相比,不可同日而語。

就連這個3百萬美元的數字,《水俁病》的投資人都給得很勉強。因為此前特普在拍攝2018年《City of Lies》時,有劇組工作人員起訴特普,稱醉酒/醉毒的特普打了他兩次,投資人因此把特普《水俁病》的片酬從6百萬砍到了3百萬。

在特普vs《太陽報》案的132頁判決書中,隨便翻一翻就會看到很多令人尷尬的細節,包括特普給安芭的前經紀人發的短信,「赫德是在世界範圍內自取其辱,她會罪有應得的,我需要你關於舊金山的短信……她吸了(馬斯克Elon Musk的)彎曲jj,他給了她一堆差勁的律師……」

我對於(安芭)這個拜金、無腦、黏糊糊、惡臭,心中一絲一毫慈悲、恐懼、感情、愛都沒有……我特別高興她想要打官司,她會狠狠撞牆的!等不及把這個暢飲精液的人趕出我的生活了……我戴著手套都不會碰她的。 尊尼特普

在給Paul Bettany的短信中,特普寫到,「我們把安芭燒了吧!」Paul開玩笑回覆說,「我想了想,我們不應該燒掉安芭……有她陪著還挺有意思的,她長得還很好看,而且我也不確定她是不是女巫(指的是中世紀女巫會被燒掉)。我們可以採用英式方法,淹死她。」特普補充說,「那先淹死她,再燒了她,我可以燒完之後X她燒過的屍體,確保她已經死了。」

特普也想干涉安芭的職業生涯,兩人相識於2011年《加勒比醉愛日記The Rum Diary》的片場,2015年結婚。德普給自己姐姐寫到,「我想要把她從那部華納電影中換下來」,特普的姐姐是製片人,此前和華納有過合作。在本次英國庭審中,特普承認這部「華納電影」指的就是安芭主演的《水行俠Aquaman》。

特普承認想干涉的「華納電影」就是安芭主演的《水行俠》。(《水行俠》劇照)

安芭赫德在《水行俠》飾演梅拉Mera一角而人氣急升!點擊下圖看更多安芭的靚相:

特普的粉絲基數夠大,也許會繼續維護偶像,不太考慮原則問題,而主要關注他所飾演的角色。而荷里活的決策者面對特普的毒品問題,可能沒那麼容易原諒他了——可卡因、酒精、阿普唑侖(抗焦慮藥物)、聰明藥、奧施康定、迷幻蘑菇和搖頭丸等等,他什麼都磕。

有證人表示,在澳大利亞拍攝《加勒比海盜:惡靈啟航Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales》期間,特普一次性就會吞下8片搖頭丸,並針對安芭展開了恐怖活動,最終特普的手指尖被削掉,他得飛回洛杉磯做手術。《加勒比海盜5》被迫停工2週,每天要花掉迪士尼35萬美元。特普稱他受傷是因為安芭向他扔了一瓶酒,傷到了手指頭。

本次《太陽報》案件帶來的最嚴重打擊,是法官表示他相信安芭提出的虐待指控,「我也相信赫德女士提出的,這件事情對於她身為演員的職業生涯產生了負面影響」,並且拒絕特普上訴。但12月9日,特普直接向英國上訴法院提出了進一步申請,想要推翻這一次的庭審結果。在荷里活當下的#MeToo時代,特普變成了公關人員的噩夢,沒有製作公司敢冒天下之大不韙再邀請他了。

特普和安芭2016年剛開始離婚後,還是有片方願意與他合作的—— 《東方快車謀殺案Murder on the Orient Express》的二十世紀霍士,與《Fantastic Beasts》系列的華納。特別是華納,2018年的聖地亞哥漫展上,他們讓特普登上了《怪獸與葛林戴華德之罪Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald》的漫展舞台,震驚了的並不只是當天參加了那場活動的粉絲們,隔壁廳宣傳《水行俠》的安芭也懵了。

在當時Kevin Tsujihara的帶領下,華納與特普簽了《怪獸3》的合同,其中不含道德條款。最終的結果就是,特普的英國官司結果出來後,華納想要開除他,就需要先支付了1600萬美元的完整片酬,儘管特普才剛剛拍攝了一個場景。

早在英國這場官司之前,迪士尼就已經抽身而去了。特普曾經最大的支持者erry Bruckheimer,在面對特普《加勒比海盜5》手指受傷事件時也堅稱是特普「被車門夾了」,希望至少在Margot Robbie主演的、以女性為主角的系列下一部中,讓特普來客串一下,然而還是被迪士尼拒絕了。

有內部消息稱,特普和Bruckheimer的關係也日趨緊張,他本來要出演Bruckheimer製片的《胡迪尼》美劇,這將是他自《愛麗絲夢遊仙境2:穿越魔鏡Alice Through the Looking Glass》﹑《超越潛能Transcendence》﹑《獨行俠The Lone Ranger》這三部電影都沒能讓片方賺到錢之後,職業生涯的一次迴光返照。不過英國案子一出來,這個劇他也凍過水了。

在很多人看來,特普的這些負面消息本來是可以避免被曝光的,但是他不斷在打官司。接下來,特普還要跟安芭在美國維珍尼亞州,繼續打關於誹謗罪的官司,這個官司不論結果,本身對於特普的形象會是又一次打擊,因為會曝光更多關於他私生活的細節,還需要有義務將前曖昧對象/前女友等人牽涉進來,包括安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、姬拉麗莉(Keira Knightley)與安歌迪娜(Marion Cotillard)。

這場大戲對於特普來說,會比英國的案子更糟糕,因為這一回,舉證的責任落在了他頭上,開庭時間大概是明年年初。上文提到的《City of Lies》官司,明年年初也會開庭。

「我很難想像,為什麼會有人想要這麼做(指打官司),特別是3週的庭審過後,證人叫了好多,證據出示無數,英國法官最終得出結論,特普在12個不同的場合襲擊過安芭」,一位安芭團隊的前成員認為。

早在安芭之前,特普打官司就已經是家常便飯了。他曾經給自己的第一任妻子Lori Anne Allison付了125萬美元的封口費,因為據說他當年留下了一條很長的信息,裡面不斷用到了「ni**ar」這個詞。

尊尼特普與前女友Vanessa Paradis育有一子一女。(Getty Images)

前女友Vanessa Paradis和前未婚妻Winona Ryder,都是英國案件中他堅定的支持者(特普與Vanessa也打過數百萬美元和解費用的官司);而前女友Ellen Barkin稱特普沖她扔過紅酒瓶子。特普還被兩位保鏢告過,他們稱曾在公關場合,需要把毒品殘留物從特普臉上抹掉,後來德特跟他們達成了庭外和解。

特普打官司要花很多錢,然而他工作起來更花錢。據《荷李活報道》得到的消息稱,在拍攝2015年《極黑勢力Black Mass》時,特普僱傭了一位私人聲音技術員,專門負責他的耳機需求,「這樣他就不用背台詞了」。

有消息指特普在拍攝2015年《極黑勢力》時,僱傭了一位私人聲音技術員,讓他不用背台詞。(《極黑勢力》劇照)

在影片拍攝的前期、中期與後期的6個月中,特普需要他本人和孩子們24/7的保鏢團隊,2位私人助理,以及1位年薪20萬美元的「獨家助理」,這些人都要坐頭等艙,最終這方面費用達到了3百萬美元。在拍攝預算僅僅為1300萬美元的《水俁病》時,特普要求他自己和私人聲音技術員都要坐私人飛機。

將《鋼鋸嶺Hacksaw Ridge》引進了德國的發行方高管表示,「就跟米路吉遜(Mel Gibson)那會兒類似,普通觀眾對於明星的個人私事也許沒那麼感興趣,有些人依然會認為,特普還是超級明星。他回歸獨立電影也許是好事兒,從創造角度來講,獨立電影的世界中,可以做的事情要比大片方的世界中多。」

特普就是拍小製作出身的,在《加勒比海盜》系列之前,是《幻海奇緣Edward Scissorhands》﹑《艾活傳Ed Wood》和《朱古力獎門人Charlie and the Chocolate Factory》讓他站穩了腳步。但如今,《水俁病》這種片子的片酬,可能還不夠特普14個房子的電費,而荷里活大製作廠方的門已經對他關閉了。一位危機公關專員說︰

特普是差勁公關的經典案例…我把他當成案例,告訴我的客戶有哪些事情不要做。他這不是搬起石頭砸自己的腳,他是在用石頭砸臉。

《荷李活報道》最後總結說,真正吞噬世界上這位曾經最吸金明星的,並不是他的暴力行為、怪異做法和毒品本身,而是他對於復仇,不可遏制的渴望。(因復仇想要打官司,一打官司很多東西就曝光+ 證據確鑿了)。

