尊尼特普終極敗訴！控《太陽報》誹謗打前妻失敗　難洗家暴污名？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-27 22:00

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）鬧離婚搞到彼此互相交戰，安芭指控被他施暴、也獲得英國媒體的信任，尊尼對在報導中被稱為「家暴男」非常不滿，狀告英國八卦刊物「太陽報」，結果去年七月他和安芭都到倫敦出庭，法官卻判他敗訴，讓他無法回復形象，以至於華納兄弟影業將他從「怪獸與牠們的產地（Fantastic Beasts）」系列踢出去，讓他更想為自己討回公道。

然而尊尼再度被英國法院打了一槍，他的上訴已被駁回，他控訴「太陽報」一案，就此被迫畫下句點。尊尼本來堅信安芭被找到誣陷他的證據，關於她之前的某些證詞已經被抓到是謊言，他想洗刷污名應該沒那麼困難，哪知英國法庭也很堅決，認定在偵辦過程中沒有任何法律上的錯誤，所以駁回他的上訴。

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早先尊尼炮轟安芭未依承諾將離婚贍養費都捐出、涉及誠信問題，她的律師則表示她會在10年內陸續分次將錢捐出，也很開心英國法庭駁回尊尼上訴的申請，顯然有恃無恐。倒是小道消息傳出，尊尼的廣大影迷不滿華納對於他的處理，高分貝要求安芭也必須被踢出「水行俠」系列，才叫做公平，然而安芭這女主角的位子至今看來尚未生變，其實已被華納逼迫走人，與華納的關係惡化中。

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