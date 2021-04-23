趙麗穎馮紹峰結婚3年宣布離婚　「會盡父母責任共同扶養孩子」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-23 11:16

早前才剛誕B復工的趙麗穎今早（23日）在微博上發表聲明，講到現時已跟馮紹峰離婚，當中講到過程日子兩人真心相侍，有過一段幸福美好的時光，兩人會盡父母責任，共同扶養孩子成長。

趙麗穎馮紹峰喺4月23日發聲明宣布離婚。（資料圖片）

趙麗穎跟馮紹峰多年前已認識，因拍電影《西遊記·女兒國》定情於2018年結婚，後於大陸劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》中飾演夫婦，成為話題之作，二人在2019年誕下兒子想想，趙麗穎休養後於2020年即復工拍《有翡》及《尋龍使者：拉雅》。事實上於去年起，已多次傳出兩人離婚的傳聞，終在今早（23日）兩人發表聲明表示兩人和平分手並結束婚姻關係，亦於近日已辦理離婚手續。

聲明中更寫下「兩人因工作而走在一起，也因工作關係聚少離多，所以重新回歸朋友關係。過往兩人真心相侍，有過幸福美好的時光，即使現在選擇分開，也非常感恩過往的相遇相知。這是雙方深思熟慮加好協商後做出的共同決定，無關網絡傳言，也無關外界影響。未來兩人會繼續承擔作為父母的責任，共同扶養並陪伴孩子成長。」

馮紹峰在個人微博寫下：「日子很長，過去很好，願未來更好。」（網上擷圖）

今早馮紹峰在個人微博寫下：「日子很長，過去很好，願未來更好。」更有標記前妻趙麗穎。

趙麗穎工人室聲明：

趙麗穎透過個人工作室發表離婚聲明。（趙麗穎工作室圖片）