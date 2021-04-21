二次人生．專訪｜導演被撤資仍堅持　胡子彤：香港電影絕對唔會死

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-21 13:00

由何力恒執導，譚耀文、胡子彤主演的港產片《二次人生》，演繹一段廿載的師生情，二人各自在失落的人生中，藉著長跑為自己人生歡呼。較早前導演何力恒、胡子彤接受《香港01》訪問，分享了拍攝《二次人生》的感動以及辛酸史。

導演何力恒跟胡子彤都是身體力行支持港產片的代表。（劉智源 攝）

胡子彤感恩現實有多位伯樂扶持

戲中講到胡子彤跟譚耀文有很深厚的師生情，而現實中胡子彤都有同樣經歷。胡子彤：「我好好彩由讀書到打波到入行都遇到好多好好的師傅，中學的體育老師十分鼓勵我發展體育，知道我要去外國比賽都好支持。直到打波更是遇到非常好的教練，在我態度囂張或迷茫時都在我身邊，到我入行又遇到現時的經理人，幸運的是在不同階段都有一個老師或伯樂在身旁。」

譚耀文與胡子彤，演出兩師徒的動人。(《二次人生》劇照)

導演何力恆堅持行「拍戲死路」

導演何力恆曾在《二次人生》映後會中，提及「拍戲被形容為是死路一條」，咁點解導演仍要堅持走這條死路呢？他回應：「主要睇你有多強的信念，有多堅信自己的劇本、人物、想傳遞的訊息、有幾大信心觀眾會有共鳴，對於以上種種，你有信心都有人會鍾意的話，這就是我的堅持要去拍，亦是我自己由細到大好想拍電影的理想，就堅持一定要做到、拍到為止。」

胡子彤自言現實猶如戲中一樣，在不同階段都有伯樂在身旁。（劉智源 攝）

《二次人生》遇投資人撤資 導演：一定要捱去終點

事實上在拍攝《二次人生》中，曾經有投資人撤資，不過導演何力恆仍能堅持拍畢整套電影，他續指：「首先當然很熱愛，現時捱到電影可以上映，真的在沿途為我打氣的人有很多，有人問我子彤個角色係咪投射緊自己，其實唔係，但竟然在拍攝的過程中是自己愈來愈似佢，要捱去終點。現實中監製幫我頂好多事，支持我繼續拍，當時心態都只是拍得一日得一日，團隊都有好多廿幾三十歲的年青人，雖然他們後生但拍過很多戲，電影工作經驗又多過我，得到佢哋、後期很多的支持，感謝電影出來後有不少正面的評價。」

在拍攝《二次人生》的過程中，導演何力恆遇上投資人撤資，令他都非常大理壓力。（劉智源 攝）

胡子彤拍完先知咁大鑊 直言導演係黐線佬

即使拍攝時大家有心想捱去終點，但導演何力恆都坦言有難處：「當其時的問題在於『究竟聽日開唔開工？』始終要解決最現實的問題──資金，每日食飯盒都要錢啦，直到目前都有些問題仍未解決，不過有信心在電影上畫前能拆解，所以大家都能想像到拍攝的困難。」反而主演的子彤對當時撤資一事未有聽聞。胡子彤：「我拍的時候唔知道，佢（導演）點會同我講，佢同我講我都會諗『你得唔得㗎導演？搞唔搞得掂啊？』拍完先知原來咁大鑊，更加知道呢個黐線佬係黐線㗎！冇可能唔跟演員講，所以知道導演和監製所承受的壓力時，之後都會盡自己所能幫手，謝票都一定要幫忙。」

胡子彤飾演一名沒有⽬標和志向的地產經紀。(《二次人生》電影劇照）

點睇「香港電影已死」？

問到最熱討的話題，香港電影已死？胡子彤愕然一下回應：「點會啊？點會死㗎！唔會㗎！我陸陸續續都會去不同大學的電影學會分享，有這班年輕人在，電影又點會死呢？我只會說電影可能會改變模式去進行，但絕對唔會死。其實同個世界一樣，一定會有改變但世界不會死，死嗰個係世界會爆炸，咁呢樣我哋再算，但一日未爆炸一日都可以繼續行落去，我其實好有信心。」

另外導演何力恆補充：「唔會，觀眾買飛入場就證明唔會死，我好有信心呢套戲會吸引到好多觀眾入場，因為香港在現今時刻，好需要呢種電影，大家會搵返好多不見了的人情味，如果大家鍾意香港，不是說鍾意香港電影，大家都應該入去看看，你會發覺咁嘅人都可以完成一套電影，香港電影又點會死呢？」

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化妝：Bonbon @ MOD Makeup Academy

髮型：Sam @ Orient4

服裝：Moncler