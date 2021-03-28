【蜘蛛俠3】員工網上曬殺青禮物　變劇透「蜘蛛俠三代同堂」證據

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-28 16:30

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及Jacob Batalon等主演的《Spider-Man: No Way Home》（台譯：《蜘蛛俠：無回之戰》），在拍攝前後出現許多傳聞，其中最多影迷關注的就是三代蜘蛛俠會否同場演出。繼早前有外媒憑一位動作演員的片場照就認定三代蜘蛛俠將同在戲中出現時，近日官方疑似再度洩露三代蜘蛛俠同場演出的消息。

由湯賀蘭主演的第三集蜘蛛俠電影《Spider-Man: No Way Home》已經完成主體拍攝。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

近日網上流傳出官方送給台前幕後的殺青禮物，然而這份禮物又「意外」地在網上流出，或再度成為蜘蛛俠「三代同堂」的證據。皆因有劇組員工收到來自官方的殺青禮物後，上載到其個人Instagram上，豈料有「鷹眼」粉絲發現禮物暗藏「三代同堂」證據。雖然原帳號已改成私人帳號，但圖片已經在網上瘋傳。

《Spider-Man: No Way Home》已經殺青，未知會否有湯賀蘭的劇透消息出現呢？（官方圖片）

從殺青禮物可以見到，除了有安德魯加菲（Andrew Garfield）在《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）的造型T恤外，左下角還用了杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版《蜘蛛俠》的字體。雖然SONY及湯賀蘭否認有關說法，但隨著主體拍攝完成，相信SONY及Marvel Studios會漸漸揭開這秘密。

另外有消息指，在《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）中飾演天才生物學家Jemma Anne Simmons的Elizabeth Henstridge傳參演《蜘蛛俠3》，應身在英國拍攝劇集《Suspicion》的她，日前被目擊離開阿特蘭大，疑已完成《蜘蛛俠3》的戲份。

有指在《神盾局特工》中飾演天才生物學家Jemma Anne Simmons的Elizabeth Henstridge剛離開了阿特蘭大。（《神盾局特工》劇照）

除此之外，在《蜘蛛俠：驚世現新》及《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）為安德魯加菲擔任動作替身的William Spencer，早前意外透露了他在《Spider-Man: No Way Home》片場。雖然最後他把貼文刪走，但已遭網民擷圖及瘋傳，更成為當時粉絲認為最貼近「三代同堂」的證據。

劇組人員在片場的合照流出。（Spider-Man: No Way Home News Twitter 圖片）