【蜘蛛俠3】新片場照流出　幕後確認首代蜘蛛仔杜比麥奎爾回歸

由湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及Jacob Batalon等主演的《Spider-Man: No Way Home》(台譯:《蜘蛛俠:無回之戰》)目前已經完成主體拍攝,而電影將在今年12月中上映。目前最多影迷關心的議題是「三代蜘蛛俠會否同框演出」,雖然官方多次否認有關傳聞,但近日又有新線索,暗示三代蜘蛛俠將同框演出。

雖然SONY及湯賀蘭曾經否認三代蜘蛛俠同框出現的傳聞,但粉絲憑演員的「劇透」訊息推測,卻非常肯定三代蜘蛛俠將同時出現在《Spider-Man: No Way Home》。沒想到,近日為杜比麥奎爾(Tobey Maguire)配音的西班牙配音員Roger Pera「爆響口」,指自己已經獲SONY接觸,將為西班牙版配音。

《Spider-Man: No Way Home》已經殺青,未知會否有湯賀蘭的劇透消息出現呢?(官方圖片)

Roger Pera表示:「因為我是他(杜比麥奎爾)的配音員,所以每次我打開Instagram,粉絲最多的問題必定是這個問題(是否為電影配音)。我打過電話問SONY,我曾經都覺得這是假的,但是,這是真的,我不知道甚麼時候變成真,但是我很快就會投入工作。」

Roger Pera曾在Sam Raimi執導的《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列電影、《大亨小傳》(The Great Gatsby)及《逆轉棋王》(Pawn Sacrifice)等,為杜比麥奎爾的角色配上西班牙話,所以有理由相信,杜比麥奎爾的角色將在《Spider-Man: No Way Home》出現。

然而值得留意的是,之前西班牙的配音員Rodri Martin在Twitter證實「快銀」Evan Peters將加入Marvel電影宇宙拍攝《WandaVision》後,他因「劇透」而遭解僱,未知Roger Pera會否同樣有此下場。

西班牙的配音員Rodri Martin是杜比麥奎爾的西班牙話配音員。(網上圖片)

除此之外,雖然《Spider-Man: No Way Home》的主體拍攝已經完成,並準備投入後製階段。然而近日網絡流出新片場照,再次投下震撼消息,皆因據業內人士Charles Murphy稱,這背景涉及一場重要戲份(The backdrop for a KEY scene in the film),是否在暗示新女角色Lady Liberty將在電影出現,還是暗示其他神秘角色呢?相信粉絲將愈來愈期待這部作品。

