【蜘蛛俠3】新片場照流出　幕後確認首代蜘蛛仔杜比麥奎爾回歸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-06 16:00

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及Jacob Batalon等主演的《Spider-Man: No Way Home》（台譯：《蜘蛛俠：無回之戰》）目前已經完成主體拍攝，而電影將在今年12月中上映。目前最多影迷關心的議題是「三代蜘蛛俠會否同框演出」，雖然官方多次否認有關傳聞，但近日又有新線索，暗示三代蜘蛛俠將同框演出。

雖然SONY及湯賀蘭曾經否認三代蜘蛛俠同框出現的傳聞，但粉絲憑演員的「劇透」訊息推測，卻非常肯定三代蜘蛛俠將同時出現在《Spider-Man: No Way Home》。沒想到，近日為杜比麥奎爾（Tobey Maguire）配音的西班牙配音員Roger Pera「爆響口」，指自己已經獲SONY接觸，將為西班牙版配音。

《Spider-Man: No Way Home》已經殺青，未知會否有湯賀蘭的劇透消息出現呢？（官方圖片）

Roger Pera表示：「因為我是他（杜比麥奎爾）的配音員，所以每次我打開Instagram，粉絲最多的問題必定是這個問題（是否為電影配音）。我打過電話問SONY，我曾經都覺得這是假的，但是，這是真的，我不知道甚麼時候變成真，但是我很快就會投入工作。」

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Roger Pera曾在Sam Raimi執導的《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列電影、《大亨小傳》（The Great Gatsby）及《逆轉棋王》（Pawn Sacrifice）等，為杜比麥奎爾的角色配上西班牙話，所以有理由相信，杜比麥奎爾的角色將在《Spider-Man: No Way Home》出現。

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然而值得留意的是，之前西班牙的配音員Rodri Martin在Twitter證實「快銀」Evan Peters將加入Marvel電影宇宙拍攝《WandaVision》後，他因「劇透」而遭解僱，未知Roger Pera會否同樣有此下場。

西班牙的配音員Rodri Martin是杜比麥奎爾的西班牙話配音員。（網上圖片）

除此之外，雖然《Spider-Man: No Way Home》的主體拍攝已經完成，並準備投入後製階段。然而近日網絡流出新片場照，再次投下震撼消息，皆因據業內人士Charles Murphy稱，這背景涉及一場重要戲份（The backdrop for a KEY scene in the film），是否在暗示新女角色Lady Liberty將在電影出現，還是暗示其他神秘角色呢？相信粉絲將愈來愈期待這部作品。

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