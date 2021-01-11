【Cherry】湯賀蘭為新戲玩命式狂減30磅　最後竟同杜比麥奎爾撞樣

由「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）主演的《Cherry》早前首次公開了全新預告，然而大家的焦點並非集中討論電影的內容，相反是湯賀蘭在戲中的角色造型，不少網民表示，他的造型與飾演第一代蜘蛛俠的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）撞樣而引起討論。除此之外，電影導演羅素兄弟（Russo Brothers）則稱讚湯賀蘭非常專業，指他為這部電影不惜在短時間內瘋狂改變身形。

「蜘蛛俠」湯賀蘭與《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟在《Cherry》再度合作。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

由《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟執導；湯賀蘭及Ciara Bravo主演的《Cherry》將在下月美國上映，而官方近日公開了電影的首條預告。然而不少網民的焦點落在湯賀蘭的角色造型上，皆因不少網民認為，他與飾演第一代蜘蛛俠的杜比麥奎爾撞樣，認為他今次在戲中的角色造型比在Marvel電影宇宙時更似Peter Parker，在網上引起一遍熱議。

《Cherry》會先在下月底於美國部份戲院上映，之後便會在3月於Apple TV+播放（《Cherry》劇照）

除此之外，《Cherry》都落力推舉湯賀蘭角逐奧斯卡影帝寶座，而電影導演羅素兄弟率先闡述其中一個因素。羅素兄弟表示，湯賀蘭為電影在短時間減了30磅：「湯賀蘭為此付出很大的努力，他先減了30磅，之後再增加（30磅）。我們是接照獨立電影的時間表製作，所以沒有太多時間。」然而湯賀蘭都成功完成任務，難怪導演都對他讚不絕口。

湯賀蘭在《Cherry》中飾演退伍軍人Nico Walker。（《Cherry》劇照）

+ 9 + 9 + 9

《Cherry》電影改編自美國退伍軍人兼作家Nico Walker的真人真事，故事講述當時19歲的Nico Walker輟學後入伍當兵，之後獲派往伊拉克擔任陸軍軍醫。他在大約一年間的軍人生涯中，執行了超過250次戰鬥任務，並獲得七枚獎牌和獎章。

可是在Nico Walker退役回歸平民生活後，他發現自己患上創傷後遺症，更對藥物成癮。為了支付吸食海洛英這惡習，他在2010年12月開始，在4個月內進行了10宗搶劫案。他在2011年4月被捕，最終被判處11年徒刑。最後他在獄中花了近4年時間寫作，最終完成了這本半自傳小說《Cherry》。在2019年10月，Nico Walker獲特赦可以提早出獄，而他在去年8月時，還與詩人Rachel Rabbit White結婚。