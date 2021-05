現年25歲的應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)早前秘密飛返蘇格蘭與爸媽短聚後,日前已返港並正在酒店隔離,也許是隔離時實在太沉悶,Lisa上載一張8歲時的童年照,並Cosplay年幼的自己,紥回鬢辮及穿上同一件T恤寫道:「Not much has changed just 17 years older(沒什麼改變,只是老了17歲)」網民除了對Lisa十年如一日的美貌感驚艷外,亦有人神奇指出:「怎麼妳年輕的時候會長得像陳冠希(Edison)?」仔細看看,的確與顏值巔峰時期的Edison有幾分相似!