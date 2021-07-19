劉佩玥IG祝細佬結婚幸福快樂　公開兩姊弟童年照力證由細靚到大

劉佩玥（Moon）貴為香港小姐季軍，出道以來憑甜美形象深入民心，她細兩年的弟弟日前終於成家立室，昨晚（18日）在Instagram發文祝賀對方，更公開一張兩人小時候的童年照，只見小時候的劉佩玥已經是美人胚子，由細靚到大！
阿Moon發文表示自己和細佬密不可分、形影不離，亦是他的守護者和摯友，因此對他的伴侶極為挑剔：「我疑惑有誰可以比我更愛錫他，直至我遇到呈呈。這位美麗、可愛、幽默、體貼、充滿愛的她，我看見她在他身上施展魔法，我看見神在他們之中的美好。我看見她，令他更好，多謝你。今天他們以劉生劉太的身份踏進另一個階段，早上聽見你們婚後即步入家門的聲音，嘻嘻哈哈好甜好開心，好好，我送上滿滿的祝福，願你們一生幸福快樂，主恩滿溢。」
點擊回顧劉佩玥的風格變化：
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