蓋世寶離巢兩年再回TVB做主持　透露條件有改善：要向祖藍說謝謝

現年41歲的蓋世寶（Lulu）過去因擔任TVB多個經典兒童節目《閃電傳真機》、《至Net小人類》以及《放學ICU》主持而為人熟悉，但卻於2015年正值無綫大規模改革兒童組時被調離工作了18年的兒童組，被減人工不特止，更淪為茄喱啡試過九個月沒工作。Lulu於兩年前哭訴前公司待遇差選擇毅然離巢後，分別去了開電視主持節目《一曲走天涯》及客串早前hit爆的ViuTV電視劇《大叔的愛》，今日（12日）卻又傳出她回巢TVB，做回老本行主持新的兒童節目。



蓋世寶去完開電視和ViuTV，兜兜轉轉又決定回TVB。（IG／＠poupou_poupoupou）

據報道指，曾志偉及王祖藍回巢救亡全面改革TVB，將原先的兒童節目《Think Big天地》抽起播至今月中，推出一個名為《童你一起長大了》的新兒童節目。據知，TVB將會安排不同年代的兒童節目主持聚首一堂，在新節目中分享與觀眾肩並肩的兒童節目，以及和同學玩經典刺激的遊戲，因此將主持重任交給有豐富兒童節目主持經驗的譚玉瑛、蓋世寶和黎芷珊。

蓋世寶兩年前離巢，結束23年的賓主關係。（IG／＠poupou_poupoupou）

譚玉瑛回應傳媒時親認會主席新節目，更坦言會嘗試找周星馳及鄭伊健出席活動或拍片。蓋世寶回覆《香港01》時澄清，這個新節目並非兒童節目，而是一個綜藝節目：「幾個月前祖藍聯絡我表示佢有呢個節目構思，邀請我出席，我當時一口答應了。祖藍親自聯絡表示佢好有禮貌同誠意，有機會再次同舊戰友們合作係好難得嘅，畢竟我曾經做咗多年兒童節目主持，我當然應該支持。當然係有怪怪感覺，因為第一次以訪客身份返去呢！」

《放學ICU》最後一天錄影，除了譚玉瑛外，全部換了黑色tee，（左起）鄧永健、司徒瑞祈、蓋世寶、譚玉瑛、蕭徽勇、吳綺珊、陳沛霖，蓋世寶表示當日是2014年12月22日，冬至，收工後大家一齊唱K。（圖片：蓋世寶提供）

她在兩年離巢時曾經講過，因為被調離兒童組後不夠騷而令底薪被減至每月只得$7,000而無法承受生活負擔，如今又再答應回TVB，Lulu透露條件確實有改善：「之前因為人工而離開，所以今次也說好了我的要求才confirm一切的……這事也麻煩到祖藍要向他說聲謝謝呢。」

蓋世寶透露是王祖藍親自找自己回來做節目主持。（資料圖片）

Lulu笑言因為有譚玉瑛姐姐在身旁，因此一點也不怕會生疏，自己只要負責配合氣氛就可以，但自己亦不確定能否吸引到更多人收看：「而家嘅小朋友睇唔睇電視，直接同大人有關吧，呢個節目應該係大人嘅回憶，但大人好多選擇也好忙，要吸引佢哋收看當然有一定困難啦……這方面辛苦幕後同事了！」

蓋世寶一入兒童組就和譚玉瑛姐姐合作，共事18年，蓋世寶更以親人來形容譚玉瑛。（資料圖片）

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