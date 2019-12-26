陳冠希撇渣男污名成超級嚴父？自認湊女方式傳統　禁女兒做一件事

上篇：陳冠希將「愛國」融入潮牌CLOT？ 2021年新設計：夏威夷✕中國風

陳冠希不時為了工作到處飛（一条授權使用）

“我覺得我是藝術家，只不過不是傳統的藝術家。我去博物館裡找不到靈感，我的靈感真的是來源於生活，透過每一天我生活當中看到的最平常的事物，來自我和別人的交談和激發。”——陳冠希

陳冠希一直跟當代藝術圈保持緊密聯繫。1996年，他在香港娛樂圈出道之前，曾經在日本當練習生，學習過6個月：“我在日本找鞋子，也排隊兩三個小時去買潮牌T恤。”同時，他開始認識和瞭解和潮流文化聯繫緊密的日本當代藝術家，之後開始收藏他們的作品，如五木田智央（Tomoo Gokita）、高橋盾。

自述：陳冠希 編輯：瀟鉞

陳冠希、Poon與KAWS合影（一条授權使用）

早在很多年前，陳冠希就表達了對KAWS的喜愛，兩人私交甚好。KAWS在上海餘德耀美術館開展時，就送給陳冠希一幅作品。陳冠希喜歡七龍珠，KAWS專門為他畫了一幅《Old School Dragon Ball》，掛在陳冠希加州的辦公室裡。

KAWS送給陳冠希女兒的畫（一条授權使用）

兩個人的友誼甚至延伸到了下一代，陳冠希經常帶著女兒到KAWS家做客，Alaia擁有Kaws為她畫的專屬畫作。他的另一位藝術家好朋友是定居在洛杉磯的Alex Israel。陳冠希收藏了他的不少作品。2014年，他曾與陳冠希合作過一個藝術專案——對談。同年，artnet發佈的“在世藝術家Top10”榜單中，亞裡克斯排名第三。

Alex Israel和陳冠希（一条授權使用）

“我和舒培的認識也是因為藝術。我問她想去哪，她說她想去一個藝術展，叫teamLab，我完全不知道這個藝術家，查了一下，第二天是這個展覽開放的最後一天，然後我們就去了，等了四個小時才進去。”一進去他就被震撼了，過了大約半年，他和teamLab的主創們認識，成為了朋友。

與藝術家徐震合作的藝術裝置作品 《Eye See You as I See You》（一条授權使用）

2011年，陳冠希第一次以藝術家的身份出現在了第8屆藝博國際畫廊博覽會。這也是他的作品在內地的首次展示。

2016 陳冠希aka ETALIER DES CHENE 攝影展（一条授權使用）

2016年，他在北京798尤倫斯當代藝術中心的商店舉辦了攝影展，展出了32張他本人的攝影作品，照片價格並不貴，每張1000到5000元不等。開幕式上，陳冠希表示：“我每一天的生活都是藝術，我希望有一天陳冠希不在了，大家可以發現，其實我一直過著藝術的生活。無論音樂、衣服、做菜、做電影，對於我來說都是一個藝術作品。”

陳冠希認為自己每一天的生活都是藝術（一条授權使用）

2018年，他再一次在尤倫斯當代藝術中心舉辦個展。這一次，他全面地展出了自己的藝術創作、私人藏品，並且在展廳裡搭了一間玻璃屋子，三天三夜住在裡面，除了上廁所等私密活動，所有行為都對觀眾開放參觀。這件行為藝術作品被取名為《我吃和拉都在這裡》。他的上一張專輯《一隻猴子》2017年發行，花了4、5年製作，製作團隊之豪華，讓人瞠目結舌，有格萊美音樂獎得主James Fauntleroy，Lady Gaga專輯《Born This Way》、《Artpop》的製作人DJ White Shadow，法國著名音樂人DJ Snake等等。

陳冠希上一張專輯《一隻猴子》製作團隊極度豪華（一条授權使用）

然而發佈之後，卻沒有在市場上濺起一片水花，陳冠希自己也說不清到底是因為什麼：“流行音樂的平臺也不歡迎我的音樂，所以我也不太清楚發生什麼事情，我都不知道人家喜不喜歡我的音樂，因為我們沒有上排行榜或者怎麼樣，也許我之後不會再做專輯。”說完他又補充一句，“不過我也無所謂。”

這張專輯裡率先曝光的，是一首名為《神》的單曲（一条授權使用）

這張專輯裡率先曝光的，是一首名為《神》的單曲，長達8分27秒，歌詞如卑微的祈禱，唱的全部是他的心聲。他接連做了幾場演唱會，都拿這首歌壓軸：

神 你在嗎 我只想跟你聊幾句話 幾句話而已 我求你回復我一下可以嗎 神啊 神啊 你能聽得見我吧 謝謝你保護我的家人 保護我Clot團隊的每一位 謝謝你讓我們 我們真的很幸運 很幸運 神啊 神 好幾年前 猴子王身上發生了 發生了一個事情 大部份的人覺得我不會好 不會搞得定 好壞 我冠希分不清 其實我的故事讓我看清楚很多事情

2020年對於我來講是一個非常有趣的年，2020，I want to retire（我想退休）。 陳冠希

有了女兒之後，年輕了半輩子的陳冠希，明顯感受到自己和90後、95後的距離。“年輕人的想法，我不太懂。”

秦舒培在網上曬出一家三口合照（一条授權使用）

“他們沒有經歷過analog（類比信號）、沒有手提電話，那時候想研究一個東西，需要去圖書館，拍照，拍完照也需要等幾天去洗film（膠捲）。”、到了數碼時代，一切都加速了，“滴、滴、滴”幾下就可以完成很多事情。“年輕人學東西學得很快，他們很小就會overnight success（一夜成名），但是creat（創作）這件事還是需要時間的培養。”

身為80後家長，他對女兒的教育方式仍然是傳統的。“Alaia沒有iPad，她不能碰iPad，不能碰iPhone。如果她真的看電視是看‘電視’，你懂我意思嗎？”

秦舒培在網上曬EDC父女（一条授權使用）

+ 10 + 9 + 8

“如果她想聽音樂，大部分的時間，我們會給她看到一個CD，然後放進去給她。”、“eBook我不用，我買book，你真的要用手。要讓她的腦袋知道原來有一個system（系統），如果她長大後有自己的想法，也可以跟她說這個跟那個的分別，之前人們怎麼生活，現在人們怎麼生活，下一代自己應該怎麼去做人……”

陳冠希女兒Alaia（一条授權使用）

“生了孩子，整個想法都不一樣了。”他開始考慮自己不在了以後的這個世界，那是一個他女兒將要生活其中的世界。有一次參加設計展會，一個設計師問他品牌的可持續性。他開始思考怎麼能夠讓自己的公司“變得環保一點，對世界好一點”、“怎麼去做好我們的fashion（時尚），也做好地球的health（可持續發展）？尤其在中國，非常重要，因為我們工廠多，我們人也多，我們會有很多很多消耗。工廠怎麼去回收再利用材料？我們做T恤，怎麼減少污水排放？我們喝完那杯水，紙杯怎麼扔？”

陳冠希女兒Alaia（一条授權使用）

他自己在生活中也開始真心實意地貫徹環保的理念。“如果有5000萬小孩子在聽陳冠希怎麼說，看他怎麼做，那是一個非常好的事，所以我要把我真正believe（相信）的東西分享給大家。”、“五年前，很多人可能還會說，中國的文化落後世界十年。但現在因為網路的關係，我覺得我們很貼近世界。所以我們需要培養一些有創造性的年輕人出來，因為創造性決定了我們的生活方式，而生活方式決定了我們的文化。什麼是中國文化？這是由年輕人的生活方式來決定的。”

陳冠希在生活中貫徹環保理念（一条授權使用）

過去，陳冠希會開玩笑地跟團隊說，可以讓他們（競爭者）有“第五位”，因為第一位到第四位“都是我們的”、“但是我現在的目標不是做No.1（第一名），我非常歡迎年輕的一代和我競爭，我變成他們的靈感，他們比我更強。因為我明年都40歲了。我可以幫你開門，我希望他們看到我的時候知道，其實我並不是跟你們比賽，我只是希望我是那個開門人，給你把那個房間的門打開，你走進去。”

陳冠希坦言：“生了孩子，整個想法都不一樣了。”（一条授權使用）

“其實我從入行到現在，我開了好多門了，hip hop、fashion、art（嘻哈、時尚、藝術），就是沒有人謝謝過我。希望過十年，有人可以說，我幫助過他們。”、“我希望過了10年，15年，20年，如果往後看，可以有人說我幫了中國文化，我就會很開心、我希望下一個超級成功的一個文化的人或者設計師可以說，誰是你的最大的靈感，如果他們說陳冠希，我就覺得我已經成功了。”

文中圖片、資料來源： CLOT、陳冠希社交帳號、UCCA尤倫斯當代藝術中心 題圖來源：Ralph Lauren 攝影師：Henry Lu 鳴謝：TX淮海｜年輕力中心、AMKK、Seiya Nakamura 2.24

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】