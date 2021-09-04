TWICE志效以「204斷食法」3個月內激減16kg！一日一餐完全唔戒口

身為韓國女團，身材要求好嚴格！之前揭密了TWICE成員周子瑜跟日本成員MOMO的減肥方式，MOMO更曾經為了在一個禮拜快速減重，整整7天只吃冰塊，意志力太驚人〈大家不要學〉！今天小編就分享TWICE隊長志效的減肥法，在3個月就減掉16公斤，而且不用吃仙女餐也能成功甩肉！



絕不吃宵夜

志效在近日的採訪中說到，出道早期因為壓力大，內分泌失調所以暴肥，也坦言：「我很喜歡吃東西，所以減肥非常痛苦。」嘗試過各種不健康的減肥方式，不只把身體搞壞，體重也像溜溜球一樣無法維持。她說到首先就是要先戒掉吃宵夜的習慣，因為深夜進食不僅造成身體負擔，也會讓脂肪更容易堆積！

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維持運動習慣

身為當紅女團成員，每日的運動量可說是非常大，運動不僅可以消耗熱量，促進新陳代謝，還能讓皮膚健康紅潤！而志效為了雕塑體態，還會再去健身房重訓，特別鍛鍊馬甲線和腹肌，認真又有毅力的志效，越來越美麗不是沒有原因呢！

一天吃一餐

就像大家都在瘋的「168斷食」減肥法，一日中有16個小時維持空腹狀態，並在8個小時內吃完食物，而志效則選擇「204斷食法」，一天之中只有4個小時可以進食，也就是一天一餐。志效說到她會選擇下午4、5點用餐，吃飽了就停，泡麵、辣炒年糕都會吃不忌口，志效笑說：「因為一天只能吃一餐，所以都會吃我真正想吃的東西。」。

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