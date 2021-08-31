三台收視報告｜《東張西望》高過劇集　三大因素成為皇牌節目

三台收視報告又再出爐，今次的日期是8月23日至8月29日。今次報告的重點放在TVB身上，ViuTV整個節目表都沒有新改變，只是數字上有少少不同，沒有太多可以著筆之處，而TVB在今次報告又不少新綜藝上映，包括《煮戰》、《代溝關注組》和《思家大戰》。
在新的綜藝節目方面，TVB這個星期有三個新製作出街，分別是《煮戰》、《代溝關注組》和《思家大戰》。《煮戰》就是TVB最常用的煮食套路，再加上最近TVB不停展開的真人騷混合在一起，算是比較新舊融合的節目。自從大股東黎瑞剛曾批TVB「不能老是天天做菜」，當然不少消息都指有「限廚令」這個措施，今次終於再迎來煮食節目，找回一班大家見慣的星級廚落場，收視有13.7點，比起早前播《We Miss Hong Kong STAY-cation》和奧運時期高出不少，算是一個好開頭。
至於星期日晚上播出的《思家大戰》錄得好成績，16.8點比起早一個鐘播放的《開心大綜藝》高了一點，證明李思捷的確是有捧場客。雖然節目暫時看來沒有太多的亮眼之處，甚至連思捷也有點平淡，可能是因為首次拍攝而未能捉緊節奏，但一個主持人絕對是綜藝節目的重要人物，至少從收視看來的確有不少觀眾為思捷再次打開電視。
除了綜藝節目，無綫的資訊節目一樣強勁，就是《東張西望》。今次《東張》的收視有20.3點，比《智能愛人》的19點還要高，而且跟《愛·回家之開心速遞》和《七公主》也相差不遠，當然現時的劇集收視的確比早幾個月低了不少，反而《東張》的跌幅卻不大。《東張》的成功，除了一眾主持人有功之外，貼地的社會題材也是一大賣點，不少人把節目當成新聞看待，也曾揭發過不少社區問題，其實幕後製作團隊更加應加一功。
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