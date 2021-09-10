第十五屆亞洲電影大獎公布入圍名單　林家棟角逐最佳男主角

第十五屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單，香港電影獲6項提名，當中包括金像影帝林家棟憑電影《智齒》入圍角逐最佳男主角，謝君豪及李麗珍憑《濁水漂流》分別最佳男、女配角。

金像影帝林家棟爭第十五屆亞洲電影大獎男主角。（《智齒》劇照）

第十五屆亞洲電影大獎將於10月8日在釜山國際電影節舉行，屆時會有網上直播。最佳男主角一獎今屆高手雲集，全部提名人都是影帝級，除了香港的林家棟，還有《親愛的房客》的金馬影帝莫子儀、《一秒鐘》的中國影帝張譯、《東京蒼穹下》日本影帝役所廣司及《收屍人》的韓國影帝劉亞仁。

《智齒》除了林家棟入圍，還有麥國強入圍最佳美術指導、帕瓦特里基特王入圍最佳音響諾。《濁水漂流》則有謝君豪及李麗珍雙雙角逐最佳男、女配角，而《 狂舞派3》的戴偉入圍最佳原創音樂。

《濁水漂流》有兩獎入圍，包括李麗珍爭女配角。(《濁水漂流》劇照)

另外，張藝謀憑《一秒鐘》 角逐最佳導演，此中國電影亦是今屆最佳電影之一，與韓國電影《茲山魚譜》、印度電影《學徒》、日本電影《偶然與想象》及《間諜之妻》爭獎。最佳女主角方便則有金馬影后陳淑芳（台灣《孤味》）、張子楓（中國《我的姐姐》）、全鐘瑞（韓國《The Call：超時空通話》）、蒼井優（日本《間諜之妻》），Assel SADVAKASSOVA（哈薩克、法國《搶親大龍鳳》）。

《狂舞派2》在《狂舞派3》中上映。（劇照）

《狂舞派3》角逐最佳原創音樂。（劇照）

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