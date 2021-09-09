【智齒】全新3級黑白版預告出爐　暴力美學震撼多個國際影展

由鄭保瑞執導、林家棟、劉雅瑟、李淳及池內博之等主演的《智齒》，電影在多個國際影展放映後，都收獲好評。近日電影公司推出最新的黑白預告，更暫定電影將以黑白版本在年底上映。



林家棟在戲中飾演斬哥，並憑此角色首獲亞洲影帝提名。（《智齒》劇照）

鄭保瑞執導的暗黑暴力電影《智齒》繼成為柏林影展「特別放映」單元唯一一部被選之華語電影後，電影更相繼入圍世界各地共8個大型影展，當中更榮獲意大利烏甸尼遠東電影節頒發Purple Mulberry Award，備受國際影壇重視及期待。

電影今日再有喜訊傳出，電影獲得第十五屆亞洲電影大獎提名，其中包括最佳男主角、最佳攝影、最佳美術指導及最佳音響，成為本屆最多提名的香港電影。

對於首獲亞洲影帝提名，林家棟表示這是對團隊的極大鼓勵。（《智齒》劇照）

對於首獲亞洲影帝提名，林家棟稱：「好高興《智齒》可以在第十五屆亞洲電影大獎有咁多提名，多謝鄭保瑞，因為他，我見到所有台前幕後都好辛苦，但是每個人又非常樂在其中，正正因為他要求高，所以觀眾（包括我）都極期待入場欣賞。無論結果如何，今次入圍是對團隊的極大鼓勵。」

鄭保瑞執導的暗黑暴力電影《智齒》，在多個國際影展放映後，都收獲好評。（《智齒》劇照）

從電影最新的黑白預告可以見到，角色們一臉恐懼不安，更有裸露屍體、慘叫女聲、滿地斷肢，電影更將在年底以黑白版本上映。而電影在海外影展上映時，已獲好評「在黑白影像下呈現末世的感覺，令人喘不過氣」，勢必為香港觀眾帶來全新的暴力美學體驗。

電影公司公開電影最新的黑白預告，並暫定電影將以黑白版本在年底上映。（《智齒》劇照）

《智齒》改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，故事講述從學堂畢業的任凱（李淳 飾），因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟 飾）開始搭檔關係。案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟 飾），被激發的恨意一發不可收拾；任凱大意失槍，誤被兇手所獲。兇手潛伏在城市之中，危機逐步逼近。