周杰倫與尼馬合照未算威　荷里活動作巨星任《周遊記》嘉賓俾足面

周董同昆凌現場睇巴黎聖日耳門。（周杰倫微博）

周杰倫近日與太太昆凌及一對兒女到法國，所到地方都亮點處處，繼日前觀看足球巨星美斯所屬嘅巴黎聖日耳門（PSG）比賽，聽到現場播放其歌曲《Mojito》，更與尼馬、基利安·麥巴比合照。此行周董其實為《周遊記》第2季進行拍攝，更邀得荷里活動作巨星擔任嘉賓﹗

周杰倫昆凌與尼馬合照。（IG：@Jaychou）

早前傳出周董邀請荷里活三大男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）、雲狄素（Vin Diesel）及布斯韋利士（Bruce Willis）助陣擔任嘉賓，首位巨星嘉賓終出爐，原來是動作巨星尚格雲頓﹗尚格雲頓於IG上載拍攝花絮照，據知他特地從馬尼亞搭乘專機飛抵法國拍攝《周遊記》相當畀面。尚格雲頓以「Mandopop King of Asia（亞洲華語歌王）」形容周杰倫：「I had great times with the Mandopop King of Asia @jaychou in #paris . Thanks for @willliu107 @markggzz your perfect arrangement from China. I wish all my Chinese friends over the world Happy Mid-Autumn Festival J-Style Trip coming soon…」

尚格雲頓於IG上載與周杰倫的拍攝花絮照，據知他特地從馬尼亞搭乘專機飛抵法國拍攝《周遊記》相當畀面。（IG：@jcvd）