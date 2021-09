周杰倫與尼馬合照未算威　荷里活動作巨星任《周遊記》嘉賓俾足面

周董同昆凌現場睇巴黎聖日耳門。(周杰倫微博)

周杰倫近日與太太昆凌及一對兒女到法國,所到地方都亮點處處,繼日前觀看足球巨星美斯所屬嘅巴黎聖日耳門(PSG)比賽,聽到現場播放其歌曲《Mojito》,更與尼馬、基利安·麥巴比合照。此行周董其實為《周遊記》第2季進行拍攝,更邀得荷里活動作巨星擔任嘉賓﹗

周杰倫昆凌與尼馬合照。(IG:@Jaychou)

早前傳出周董邀請荷里活三大男星狄維莊遜(Dwayne Johnson)、雲狄素(Vin Diesel)及布斯韋利士(Bruce Willis)助陣擔任嘉賓,首位巨星嘉賓終出爐,原來是動作巨星尚格雲頓﹗尚格雲頓於IG上載拍攝花絮照,據知他特地從馬尼亞搭乘專機飛抵法國拍攝《周遊記》相當畀面。尚格雲頓以「Mandopop King of Asia(亞洲華語歌王)」形容周杰倫:「I had great times with the Mandopop King of Asia @jaychou in #paris . Thanks for @willliu107 @markggzz your perfect arrangement from China. I wish all my Chinese friends over the world Happy Mid-Autumn Festival J-Style Trip coming soon…」

尚格雲頓於IG上載與周杰倫的拍攝花絮照,據知他特地從馬尼亞搭乘專機飛抵法國拍攝《周遊記》相當畀面。(IG:@jcvd)