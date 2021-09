近日台灣天王周杰倫就與太太昆凌同遊法國,更親自入場欣賞法甲賽事巴黎聖日耳門(PSG)對里昂。在賽前PSG熱身時,主場更播放了周董的歌曲《Mojito》,非常有面子,周董都不禁在社交網寫道:「在巴黎聖日耳曼主場 放著Mojito 太驚喜了!」

周董同昆凌現場睇巴黎聖日耳門。(周杰倫微博)

周董坐得好近呀!(IG截圖)

主場不單只播放《Mojito》,官方更非常有心向周董送上巴黎聖日耳門的主場球衣,而且還印上「JAYCHOU」以及「18」號,受寵若驚的周董再次以英語寫道:「Thank you @psg for this special jersey numbered with my birthday. Looks like I will have to play next time(意譯:這印上我生日日期的特別版球衣,多謝PSG,感覺像我會在下場比賽上陣)」。

周杰倫同昆凌在法國被偶遇。(微博圖片)