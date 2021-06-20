Marvel找誰代替Iron Man地位？4大英雄各有缺憾難替第4階段創高峰

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-20 09:00

漫威英雄片在全球各地紅了超過10年，將從「黑寡婦」上映起正式進入下一個階段。在上一階段，有「鋼鐵奇俠（Iron Man）」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）成為看板一哥，也帶領一批超級英雄演員聯手創造輝煌佳績，新的階段誰才能接棒這樣的重任？檯面上被預期的人物，卻各有各的缺憾。

新一階段的漫威英雄片盛傳會比上一個階段更注重非傳統白人男性的英雄，譬如女性或是跨性別族群、非白人等，有機會大出風頭，因此外界始終有傳聞指漫威早先標榜奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）扮演的「Marvel隊長」是能力最強的英雄，就是在為捧她成為新階段當家要角預先炒聲勢。貝兒固然演技不俗，為了把角色詮釋得有說服力，展開魔鬼操練、體格不輸壯漢，然而她身為女性主義者，一堆替女性發聲的言論觸怒不少男性漫威粉絲，不停有人連署請漫威把她換掉，在此情況下，由她接棒最主打的要角，似乎並不是很適合。

漫威眾英雄的個人影片，在美國票房最高的就屬賣破7億美元的「黑豹」，挾如此廣大的民意支持，又是非白人英雄，若真成為漫威下一階段的看板人物，完全合情合理。無奈男主角查域保斯曼（Chadwick Boseman）去年8月已因結腸癌去世，連「黑豹2」誰來接主角，都變成尚待解答的謎，更遑論「黑豹」升格漫威一哥了。

同樣是非白人的漫威首位亞裔英雄「尚氣」，本是漫威寄予厚望、期盼抓住全球亞裔觀眾目光、包括廣大中國市場的力作，主角同樣也符合新階段主打「非傳統白人」的需求。只是雀屏中選的劉思慕，顏值始終在華人區引起廣大爭議，不一定可保證票房開出像「黑豹」那樣的佳績，馬上要接一哥的位置， 真的為時尚早。

點圖放大重溫《尚氣與十環幫傳奇》預告精華▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

漫威漫畫在美國人氣數一數二高的「蜘蛛俠」，拍成電影後也還是受到歡迎，可惜拍攝權漫威很早就賣給SONY，目前是SONY與漫威合作，才算是半隻腳踏進了娘家，漫威可否繼續用？還能用多久？都得看與SONY的談判結果，使得在電影中有如鋼鐵奇俠弟子的蜘蛛俠，也還不一定能頂替鋼鐵奇俠的地位。

相關圖輯：超英迷注意！Marvel電影宇宙第四階段11部最新發佈電影劇集計劃大盤點▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

延伸閱讀：

威廉氣憤梅根搶走哈利 認為她別有居心 本質是霸凌女？

柯震東生日直播突拉房祖名道歉 「我們要一起變好」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】