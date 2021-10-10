美國隊長Chris Evans罕有大展才華　IG變身鋼琴王子征服粉絲

在漫威英雄影片演了8年「美國隊長」史蒂夫羅傑斯（Steve Rogers）的基斯·伊雲斯（Chris Evans），2年前「復仇者聯盟4：終局之戰」結尾終於交棒、退休，片中有了完美的結局，戲外也正式卸下超級英雄的重擔，開始嘗試更成熟或是不同於正派好人的新角色。雖然粉絲還是最期待基斯能夠回歸漫威影片中，他卻以行動告訴觀眾，除了演英雄，他還有更多方面的才華，未來有多種可能。



基斯在社群網站上發布自己彈鋼琴的片段，曲目是已故樂壇巨星「王子」的經典之作「Purple Rain」，贏得不少粉絲稱讚，他其實很年輕時就開始彈鋼琴，在社群網站上也發布過好幾次彈奏鋼琴的短片，只是至今都沒有編導或片商好好開發他演出音樂類型影片的潛力，不知道他這幾支短片的推波助瀾下，能否真為他帶來從動作英雄轉型為文藝小生的機會？

+ 5

相關圖輯：「美國隊長」基斯伊雲斯誤傳露鳥照後 再騷半裸相曬紋身引起熱話（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

延伸閱讀：

班珍又公開放閃！「最後的決鬥」首映會配角強壓主角

邱澤二度登上北影影帝 杜汶澤揭當年評審稱「還未到」內幕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】