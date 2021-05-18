Marvel｜飛隼成「黑人美國隊長」竟然零負評？背後原因與漫畫有關

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-18 10:30

荷李活男星安東尼麥奇（Anthony Mackie）在Marvel英雄電影的角色「飛隼」，從兩年前《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）結局時接下「美國隊長」Steven Rogers的盾牌、看似被欽點接棒，又在今年春天於Disney+推出的劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）正式成為新任「美國隊長」，據稱Marvel在籌拍中的《美國隊長4》也是以他為情節主軸之一，不管外界反應如何，安東尼自稱從來沒接到任何的反彈與批評，令他自己也有些意外。

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他坦言：「你心裡其實很清楚，一旦從一個白人手上接下盾牌，一定會有人認為，就是因為你是黑人才會被指定接班啦，你會拿到那塊盾牌只不過因為是黑人的關係等等等之類的，我預期會有這樣的聲浪，或是在網路討論看到這樣的反應，但我還真的都沒有碰過。對我們來說，大家很容易可以去講人類都很惡劣、這個世界要完蛋了之類的話，可是真實的狀況是，大部分的人都是好人。」

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歐美娛樂網站忍不住諷刺，安東尼的感覺恐怕與現實的情形有明顯落差，網路上還不少人真的覺得飛隼接班成為新一任「美國隊長」是膚色對了、政治正確使然，支持《寒冬戰士》Bucky接班的人也很多，在漫畫裡兩人都曾經先後成為「美國隊長」。不過由於安東尼加入Marvel影片的那一年，飛隼剛好在漫畫中接下「美國隊長」重任，所以Marvel迷都知道遲早這事會發生，也減少不少抗拒心理。

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