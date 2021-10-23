賭命夫妻︱41歲Maegi報名《造星IV》發女團夢？　「我想俾人鬧」

ViuTV真人騷《賭命夫妻》由火火、陳嘉倩擔任主持，找來五對素人夫妻參加挑戰，大玩交換配偶等破格遊戲，節目掀起全城熱討，連帶參與節目的五對夫妻的日常生活亦備受關注，現年41歲的Maegi（韓文秀）與老公Sam（湯仲年）結婚10年，育有一名7歲女兒。翻看Maegi的IG，只見她在介紹欄寫上「偽歌手+樂手、；全職藝人~未入到行」，然後更發現她有一個未實現的夢想？



Maegi大概在拍畢《賭命夫妻》後喜歡上了幕前工作，她在9月時寫下一段文字，透露有報名參加今年《全民造星IV》的女團選拔：「看到《造星IV》96強出爐，我不怕告訴別人『我有參加』，但是連面試機會都沒有，是⋯⋯是有點不甘心。」不過她坦承並非想入女團：「想參加《造星IV》不是為入女團，我是想被調教，想俾人鬧，告知我的不足，發掘我的talent。現在造星落空了！但我仍未想放棄我想做的幕前工作，塞翁失馬，焉知非福，誰又會知道呢？#不是說好要找戲劇演員嗎 #努力揾工作機會 #努力學習 #努力嘗試 #努力適應改變 #怕就回去你的山洞以後別再嚷著要出來。」

賭命夫妻︱Dennis、Teris大埔豪宅曝光 睡房放滿過百萬名牌手袋