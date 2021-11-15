走鐘獎｜性感網紅Zamy奎丁仆倒走光了？與谷阿莫得獎片極玩命險死

【走鐘獎／Zamy奎丁】第三屆走鐘獎，13日進行頒獎典禮，其中網紅奎丁身穿低胸深藍色禮服，行紅地毯不慎被裙襬絆倒，另外大馬鬼才歌手黃明志，則是靠著高雄觀光主題曲，得到最佳MV獎。



其實是因為裙擺太長，才會讓奎丁把自己絆倒，而她事後也在IG，放上自己的傷勢，手肘和手腕都擦傷膝蓋也痛，得到生命貢獻獎的她，還自嘲行紅地毯跌倒直接生命貢獻。

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黃明志的得獎作品，是去年高雄觀光主題曲〈出去走走〉，當時橫跨高雄多個知名景點，連前市長韓國瑜，都在MV最後亮相，儘管前陣子黃明志，才推出歌曲〈玻璃心〉，現在又有新作品找內地歌手合唱。

性感網紅Zamy奎丁與谷阿莫的獲獎影片《谷阿莫開車帶我掉進海裡，頻道要結束了⋯！》極玩命險死。（YT@奎丁Zamy）

找內地歌手小花合作，以金門為歷史和地理位置，作為創作背景，為金門觀光打造形象主題曲，推出18個小時，火速突破百萬大關。牆內牆外不同的世界，讓不少網友都說聽到流淚，甚至還有內地網友說歌詞意義深遠，也讓聽得懂的人表示唱進心坎裡。

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