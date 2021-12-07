十月初五的月光第12集劇情劇透｜極性感出場　林穎彤喊到死

《十月初五的月光》第十二集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，文初（胡鴻鈞飾）迴避君好（何依婷飾），莎嬌（米雪飾）對傷害了文初感內疚。世光（林偉飾）懷疑莎華（姚嘉妮飾）對展輝（海俊傑飾）另有感情，莎華自欺欺人，繼續玩火。沛堅（伍富橋飾）為海琳（林穎彤飾）發奮圖強，希望於婚事取回話語權，及後更違抗父母，帶海琳私奔，世光、莎華大吵，乘勢揭穿莎華出軌。君好見依文搭上萬家威（董敬文飾），好意勸她離開家威，反被依文噴了一頓。莎華聲涙俱下求莎嬌幫忙哄回沛堅，莎嬌心軟，終說服沛堅、海琳回家。莎華允許沛堅結婚，眾人喜氣洋洋迎接婚禮。禮信（羅天宇飾）目睹文初情深舉動，恍然文初也喜歡君好。

又進一步。（劇集截圖）

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最新一集講到，沛堅和海琳定下婚期，文初卻意外破相，藉機將伴郎之位推給禮信，讓他和君好一同擔任伴郎、伴娘。沛堅向海琳求婚；汪洋亦向海琳敞開心扉，希望女兒能有真正的幸福，父女感動相擁。婚禮當日，海琳、君好等人遲遲未到教堂，沛堅遍尋不果，終從莎華口中驚悉殘酷真相……莎嬌質問莎華背後目的，並狠摑莎華。君好打算一家人和禮信去歐洲旅行，文初卻諸多推搪。君好不解文初何以失約，禮信問君好心底裡對文初的感情，君好當頭棒喝！

喊死咗。（劇集截圖）

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