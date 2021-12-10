邊度都有陰謀｜藍可兒懸案CCTV勁心寒　倒十字死狀疑為活人祭？

於2013年發生的加拿大華裔女生藍可兒離奇命案轟動全球，甚至被拍攝成電影，Netflix亦拍攝過相關紀錄片。雖然案件發生至今已8年，但她在升降機CCTV片段內的詭異舉止，令人毛骨悚然。外界認為藍可兒陳屍酒店頂樓水箱疑點重重，更對她的死有不同猜測，有陰謀論者認為跟撞邪、黑魔法、精神操控、邪教活人祭等扯上關係。



加拿大華裔女生藍可兒於2013年發生的懸案轟動全球。（網上圖片）

由鄭子誠、陸永及陰謀論研究者Adam主持的節目《邊度都有陰謀》，就講到藍可兒事件。當年21歲的藍可兒於2013年1月至2月，以散心為由去到美國洛杉磯，入住被封為「人間煉獄」的酒店Cecil Hotel溺斃。在洛杉磯逗留期間一直都有跟家人聯絡，1月31日家人因她失蹤而報警，直到2月19日因有住客投訴水質有問題，而被揭發全裸陳屍酒店頂樓水箱。

Cecil Hotel開業經歷６宗驚天命案。（電視畫面）

其實20年代Cecil Hotel原是高級酒店，但美國經濟下滑而變成平價賓館，隨後有大量三教九流的人入住，包括邪惡黑魔法師、連環殺手等，更在30年代發生多宗命案，例如轟動全美國的黑色大理花分屍案。當時外界都不解，為何藍可兒要選擇入住品流複雜的Cecil Hotel。

對於藍可兒這宗詭異案件，大家印象最深的就是令人毛骨悚然的升降機CCTV片段。（電視畫面）

對於藍可兒這宗詭異案件，大家印象最深的就是令人毛骨悚然的升降機CCTV片段。無論在酒店及警方發佈的片段中，藍可兒行徑怪異，亂按升降機樓層按鈕後，一時對着空氣說話，一時指手畫腳。忽然步出升降機後，又立刻躲在電梯一角。看過片段的網民都感到心寒不已，有人懷疑升降機外有人按着開門掣，但最弔詭的就是升降機門從來沒有關上。

值得留意的是，CCTV畫面被放慢並經過剪輯，而左下角的時間軸非常不清晰，根本無法識別出實際時間。無論警方還是酒店方面都表示沒有剪輯過片段，直至現時都未能解開這個謎團。

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

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雖然事發後，有傳媒追訪藍可兒的家人，其父母透露女兒患有抑鬱症，需要長期服用精神藥物。而警方亦表示經過調查後發現，藍可兒在失蹤當日在酒店大堂大吵大鬧，行為舉止失常一樣。發現藍可兒屍體的保安員表示，屍體倒轉的，頭部在水箱下面，死狀呈現倒十字。這點引起大量陰謀論，有指藍可兒成為神秘組織或邪教活人祭的亡魂。大部分神秘組織都是敵基督，這些組織都會將活人倒轉燒死。

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另外，驗屍報告一改再改，連法醫都無法解釋為何藍可兒會在水箱內。根據環境推測，很可能是因為水塔隨著入面的水被酒店客人使用，水位也會隨著水位波動，當中的水流很有可能令她的遺體轉動。不過，藍可兒的死亡時間為2月1日，但19日才被發現，屍體浸在水中近三星期，酒店內的住客及員工都喝過屍水好一段時間，有飲用過屍水的住客表示看到水中有啡色的物體，最後住客控告酒店要求作出合理賠償。

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