邊度都有陰謀｜湯漢斯兩父子係光明會代言人？迪士尼卡通藏性暗示

近幾十年愈來愈多人開始留意及研究陰謀論,每次提起陰謀論必定會牽涉到秘密組織光明會(Illuminati)。繼早前討論過光明會透過製作音樂或利用大量知名歌手當代言人,來對大眾進行精神操控後,《邊度都有陰謀》其中一集就講到大家由細睇到大的迪士尼卡通竟然暗藏光明會訊息及性暗示,聽到毛骨悚然。



由鄭子誠、陸永及陰謀論研究者Adam主持的節目《邊度都有陰謀》,談到在陰謀論的世界中,光明會經常以不同媒介向大眾灌輸概念,而音樂、書籍及電影就是最劇影響力的方法。而著名作家George Orwell的名言「Big Brother is watching you.」,就似乎是在暗示光明會的精英正在控制資源、糧食、金錢,透過媒介來滲透生活。

自70年代起,有多套電影中都隱藏著光明會的標誌「全視之眼」,包括1990年版本的電影《侍女》(Handmaid's Tale)、辛康納利(Sean Connery)主演的《霸王鐵金剛》(The Man Who Would Be King,1975),甚至乎近年的《非常盜》(Now You See Me)、《達文西密碼》(The Da Vinci Code)等,都出現了「全視之眼」。其中《非常盜》,電影入面除了在舞台設計、海報、場面多次出現全視之眼外,戲中的「四騎士」則代表人類四個不同種族,電影名亦向外界透露明目張膽來控制人類的訊息。

2006年上映的《達文西密碼》(The Da Vinci Code)系列,電影都是關於光明會及天主教的關係。(電影海報)

值得一提的就是於2006年上映的《達文西密碼》(The Da Vinci Code)系列,電影都是關於光明會及天主教的關係。作者Dan Brown跟光明會有密切的關係,亦是透過書籍及電影揭露天主教的黑幕。不過最弔詭的就是,這個系列的電影都是湯漢斯(Tom Hanks)主演,有傳聞指湯漢斯跟兒子Chet Hanks都是光明會的代言人,而Chet的胸口就紋上了「全視之眼」。

不過除了電影之外,大家由細睇到大的迪士尼卡通都暗藏著大量有關光明會的訊息。唐老鴨卡通片其中一幕的背景,竟有「Ask about Illuminati」(問問有關光明會的事)的海報。於1977年上映的《救難小英雄》(The Rescuers)中,其中一幕兩隻看似愉快的老鼠望出窗外,但窗邊則貼上一張裸女海報。

唐老鴨卡通片其中一幕的背景,竟有「Ask about Illuminati」(問問有關光明會的事)的海報。(節目畫面)

而經典卡通《小魚仙》亦被植入性暗示的符號,仔細看城堡的構造,竟然由男性生殖器官組成。另外,《獅子王》的海報頂部,有森辛巴(Simba)的父親木法沙(Mufasa)的樣子,不過獅子的樣貌就呈現了女子只穿內褲的性感背面。

在成年人看的電影及兒童看的卡通片,都有光明會的蹤跡。不過荼毒兒童背後原因,可能就是想將兒童的意識潛移默化,宣揚看這些東西其實沒有問題的,同時引領一些道德及社會問題。

