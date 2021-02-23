藍可兒升降機CCTV離奇消失53秒　警方暗示酒店經理做手腳護真兇？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-23 19:14

轟動全球的藍可兒離奇命案相隔8年再被拍成紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel）搬上螢幕，為求最貼近真相，Netflix團隊特別返回犯罪現場，揭開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。紀錄片至今播出近兩星期，雖然真相很大機會是悲劇，不過網民仍呻有多個疑點還未能完全解開，更指說話冷血的酒店經理對升降機片段做了手腳，試圖隱瞞真相。

藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接 53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實？

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

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在紀錄片出鏡率甚高的酒店經理Amy Price一開場就笑指「這間酒店是我的王國」，更指在自己任職10年間酒店發生過近80宗命案。藍可兒原於2013年2月1日退房，亦是她被舉報失蹤的同一天，但當調查人員去到她的房間時，已發現酒店員工將她的所有物品收拾好。雖然Price解釋到這是酒店慣常守則，但已經破壞了蒐集證據的最好機會。

大批網民指Amy Price在紀錄片中的神情和笑容非常古怪可疑。（電視畫面）

除了在另一文章所提及過，Price發現藍可兒的屍體時，她第一時間就是致電給母親，而不是即時報警處理之外。LAPD（洛杉磯警察局）公開升降機畫面後，大批網民發現畫面被放慢並經過剪輯，而左下角的時間軸非常不清晰，根本很難識別出實際時間，看似刻意被塗掉，更認為警方對兇案有所隱瞞。對於此事，負責調查藍可兒案件的探員Tim Marcia在最後一集直言，當他看到片段後知道畫面經過剪輯，但並不是警方所為。

有網民推測，Marcia所說的根本就是暗示酒店有可疑，由於只有酒店高層才能有權取得升降機CCTV片段，而經理Price接受訪談時表現得事不關己似的，加上是她將片段交給警方，她最有可能剪輯片段來保護兇手的幫兇。

藍可兒離奇死亡真相8年後終極曝光 水塔開關成破解懸案關鍵？

負責調查藍可兒案件的探員Tim Marcia在最後一集直言，當他看到片段後知道畫面經過剪輯，但並不是警方所為。（電視畫面）

在紀錄片播出後，已經轉行成為珠寶設計師的Amy Price接受傳媒訪問時透露，看到留言才知道自己成為了藍可兒懸案的所謂幫兇：「首先，片段是我提供的。當我看到片段是，我感到非常詫異。」更一口否認自己有剪輯過片段：「我聽到這個消息我感到非常驚訝，紀錄片播出前我完全沒有聽過這個說法，但基於有那麼多人化身為偵探，我不感到驚訝。」她續指當年已全力配合警方調查，當調查人員來到酒店，自己根本連看CCTV片段的時間也沒有便將片段交給警方。但無論Price如何為自己辯護，網民仍覺得她有所隱瞞。