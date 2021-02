藍可兒升降機CCTV離奇消失53秒　警方暗示酒店經理做手腳護真兇？

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-23 19:14

轟動全球的藍可兒離奇命案相隔8年再被拍成紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)搬上螢幕,為求最貼近真相,Netflix團隊特別返回犯罪現場,揭開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。紀錄片至今播出近兩星期,雖然真相很大機會是悲劇,不過網民仍呻有多個疑點還未能完全解開,更指說話冷血的酒店經理對升降機片段做了手腳,試圖隱瞞真相。

藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接 53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實?

在紀錄片出鏡率甚高的酒店經理Amy Price一開場就笑指「這間酒店是我的王國」,更指在自己任職10年間酒店發生過近80宗命案。藍可兒原於2013年2月1日退房,亦是她被舉報失蹤的同一天,但當調查人員去到她的房間時,已發現酒店員工將她的所有物品收拾好。雖然Price解釋到這是酒店慣常守則,但已經破壞了蒐集證據的最好機會。

大批網民指Amy Price在紀錄片中的神情和笑容非常古怪可疑。(電視畫面)

除了在另一文章所提及過,Price發現藍可兒的屍體時,她第一時間就是致電給母親,而不是即時報警處理之外。LAPD(洛杉磯警察局)公開升降機畫面後,大批網民發現畫面被放慢並經過剪輯,而左下角的時間軸非常不清晰,根本很難識別出實際時間,看似刻意被塗掉,更認為警方對兇案有所隱瞞。對於此事,負責調查藍可兒案件的探員Tim Marcia在最後一集直言,當他看到片段後知道畫面經過剪輯,但並不是警方所為。

有網民推測,Marcia所說的根本就是暗示酒店有可疑,由於只有酒店高層才能有權取得升降機CCTV片段,而經理Price接受訪談時表現得事不關己似的,加上是她將片段交給警方,她最有可能剪輯片段來保護兇手的幫兇。

藍可兒離奇死亡真相8年後終極曝光 水塔開關成破解懸案關鍵?

負責調查藍可兒案件的探員Tim Marcia在最後一集直言,當他看到片段後知道畫面經過剪輯,但並不是警方所為。(電視畫面)

在紀錄片播出後,已經轉行成為珠寶設計師的Amy Price接受傳媒訪問時透露,看到留言才知道自己成為了藍可兒懸案的所謂幫兇:「首先,片段是我提供的。當我看到片段是,我感到非常詫異。」更一口否認自己有剪輯過片段:「我聽到這個消息我感到非常驚訝,紀錄片播出前我完全沒有聽過這個說法,但基於有那麼多人化身為偵探,我不感到驚訝。」她續指當年已全力配合警方調查,當調查人員來到酒店,自己根本連看CCTV片段的時間也沒有便將片段交給警方。但無論Price如何為自己辯護,網民仍覺得她有所隱瞞。