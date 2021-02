藍可兒酒店疑暗藏邪惡力量？　網民認為經理Amy隱藏真相超可疑

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-21 23:33

加拿大華裔女大學生藍可兒離奇命案震驚全球,其生前在升降機裡的詭異片段讓網民質疑藍可兒不是遭下毒手就是被惡靈索命。最近上架的Netflix原創紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)就重返犯罪現場,終極解開藍可兒的離奇死因。經過調查後,紀錄片指出藍可兒的死因很可能是一個悲劇,但大批網民都不相信案情是這麼簡單,更將矛頭直指酒店經理!

藍可兒於2013年入住位於洛杉磯市中心的賽西爾酒店(Cecil Hotel),入住期間失蹤後被發現在頂樓水塔離奇全裸溺斃。繼紀錄片上架後,再次令大批網民關注此事。網民看完紀錄片後,紛紛都認為酒店經理Amy Price非常有可疑,更指她工作的10年間竟然有多達80人死,正常人都不能在這個恐怖的環境下繼續工作。

酒店經理Amy Price自2007年就開始在酒店工作,直至酒店於2017年關閉才離開工作崗位。網民在Twitter紛紛感到非常困惑,為何Price沒有任何酒店工作經驗仍獲聘成經理,加上她在紀錄片中表示有員工發現在水塔發現藍可兒的屍體時,她第一時間就是致電給母親,而不是即時報警處理。有其他網民直言觀看紀錄片時,覺得Price說話的聲線和神情都似乎比起她說的知道更多,更認為她肯定在隱藏某種真相。

大批網民看完紀錄片後都指酒店經理Amy Price非常有可疑。(劇照)

其實網民的猜測都能理解,因為自酒店於1924年在洛杉磯成立以來,除了發生過多宗命案,連環殺人犯Richard Ramirez亦入住過酒店。有網民曾在討論區表示酒店似乎藏着恐怖的黑暗力量,是專門吸引連環殺人犯及充滿犯罪活動的地方,由謀殺到靈異事件都經常在酒店發生。

不過最後死因庭裁定藍可兒是意外溺死,而酒店經理Price透露,藍可兒生前曾於酒店大堂吵鬧,原本跟她同房的兩名女生更投訴過她行為失常。而對於網民的靈異說法,紀錄片導演Joe Berlinger早前接受外國傳媒訪問時,直斥網民看法太單一,只看片段而沒有進行實際調查就判斷藍可兒被邪靈上身,非常不尊重死者:「我想這就是她(藍可兒)家人為何不想參與任何有關案件節目的原因,因為網民總將悲劇誇張化。」

另外,大家都很好奇酒店經理Price在酒店停止營業後的去向。有網民發現Price現時已經轉型為珠寶設計師,並開設了個人品牌「Amy Price Jewelry」。根據品牌網站簡介,Price在2005年開始製作珠寶首飾,亦曾擔任過室內設計師,不過直至近年才將設計珠寶發展為事業。