三台收視報告｜《全民造星IV》決賽高收　《拳王》慘成年度尾二

三台收視報告又再出爐，今次的日期是12月20日至2021年12月26日。今次重點當然放在《全民造星IV》的總決賽上，它亦成功爭取好收視，同時段TVB用《男神廚房開業喇!》和《拳王》大結局應戰，不過未算很搶眼，《拳王》的總收視亦因此而拉低。



《全民造星IV》總決賽今次放在聖誕節晚上播放，收視有7.7點，比起之前平均約5點左右高出不少，而且當日更是聖誕節，相信不少人都出街遊玩，收視不跌反升證明夠吸引觀眾乖乖地留在家中睇電視。

《全民造星IV》總決賽於今晚（25日）圓滿結束，冠亞季軍分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。（葉志明攝）

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而TVB在聖誕節晚上也有節目迎戰，分別是8點半的《男神廚房開業喇!》和《拳王》大結局，雖然收視只有13.2和12.5點，但不能說是被ViuTV搶去觀眾，因為TVB在星期六晚上的收視一直不是太好，通常都是在10-14點徘徊，所以這兩個節目的收視算是中等水平，但《拳王》卻慘被拉低全劇收視，最終收全劇收視只得15.3點，排在今年尾二。

即睇本年暫時的劇集（短劇不計）收視：

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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