IT狗｜神還原《英雄本色》經典場面　網民直言：睇到眼濕濕

ViuTV節目《IT狗》由凌文龍、陳漢娜、岑珈其、陳湛文、余逸思、彭秀慧、MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）、Stanley（邱士縉）主演等人，劇本播出一星期，不少觀眾都說膠得來好笑，觀眾仲勁好鍾意劇中瘋狂抽水明寸香港社會現象。



《IT狗》上周首播有好口碑，ViuTV今日終於發力在社交平台宣傳。（IG）

昨晚（19/1）播出最新一集引起大眾迴響，事關當中有一部分為致敬周潤發主演的《英雄本色》，男B（陳湛文 飾）辭職後扮Mark哥中槍，跛下跛下在停車場食飯盒，當然佢只係話腳痺，網民大讚鏡頭、服裝以及造型都跟得很足，相信一齊都歸功於簡君晉導演。

該集播出後，扮演Mark哥的陳湛文都有在個人Facebook發表「深宵感觸文」，他寫下「今晚ep8，我諗我哋全team都既緊張又期待呢一幕，雖說呢一幕有戲仿成份，但我同 凌文龍拍攝時其實好緊張，就正正因為佢係《英雄本色》、正正因為佢係狄龍、正正因為佢係周潤發，佢哋都係站於香港電影界一個好重要嘅位置。呢一幕係簡導由衷想向《英雄本色》致敬嘅一筆。能夠成為向經典致敬嘅一員，喺感動萬分之餘，伴隨住嘅係見到一種曙光……因為曾經有一段時間，紛紛眾說『青黃不接』，我唔敢講我哋接到／接咗棒，但我想講而家已有一班傻佬傻婆不繼咁開拓、探索緊一個未知嘅新世界。」p.s. 鳴謝太太身懷六甲時探班影嘅相。

點擊睇《IT狗》跟《英雄本色》對比圖：