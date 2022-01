IT狗｜Frankie「TouchWood」app真上架　擊敗Disney+登榜首

由凌文龍、陳漢娜、楊樂文(MIRROR成員Lokman)、岑珈其和陳湛文等人主演的ViuTV電視劇《IT狗》近來話題度十足,更憑「大台理論」和多句金句成功引起觀眾共鳴。劇中除了構思了兩個電子支付平台「PayPayDuck」和「PayPayEgg」,由MIRROR成員Frankie(陳瑞輝)飾演的角色Never於前幾集開發了一個名為「TouchWood」的應用程式,聲稱希望能夠在講錯說話或遇到不如意事時可以touchwood為自己帶來好運,雖然當時這個構思被一眾主演無視,但勢估不到竟然有本土開發商看中這個構思變成現實,該應用程式上架短短幾日就已經登上App Store娛樂類型的第一名!



《IT狗》上周首播有好口碑,ViuTV今日終於發力在社交平台宣傳。(IG)

MIRROR成員Frankie(陳瑞輝)飾演的角色Never開發了一個名為「TouchWood」的應用程式,現實中竟然有人buy這個構思!(《IT狗》影片截圖)

由ThinkShops所開發的免費應用程式「TouchWood!」與《IT 狗》中Never所介紹的介面非常相似,一共提供六種木材白蠟木、櫸木、楓木、橡木、松木及桃花心木讓用家選擇去觸碰一下去除衰運。

該app的主頁亦有大大隻字寫住構思來自《IT 狗》的Never。(TouchWood!截圖)

確實非常相似!(《IT狗》影片截圖)

「TouchWood!」的程式簡介中亦有提到構思全來自《IT 狗》:「呢個app嘅構思係參考ViuTV一套劇集《IT狗》 入面提到嘅 『TouchWood』 app。多謝《IT狗》團隊諗咗個咁有趣嘅橋段,我哋借呢個構思去將個app變成真實。希望大家都開心同Good Luck!」製作團隊又特別點名感謝在劇中提供該橋段的Frankie:「Also credit to 陳瑞輝 Frankie Chan who played Never, the guy who invented TouchWood app in the drama. 謝謝ViuTV! 香港人Good Luck!」

Frankie在劇中提議用日本櫻木。(《IT狗》影片截圖)

可惜「TouchWood!」的介面現時只有六種樹木提供。(TouchWood!截圖)

「TouchWood!」打敗Disney+、NETFLIX等app登上香港app store娛樂類型第一名。(TouchWood!截圖)

