IT狗｜Frankie「TouchWood」app真上架　擊敗Disney+登榜首

由凌文龍、陳漢娜、楊樂文（MIRROR成員Lokman）、岑珈其和陳湛文等人主演的ViuTV電視劇《IT狗》近來話題度十足，更憑「大台理論」和多句金句成功引起觀眾共鳴。劇中除了構思了兩個電子支付平台「PayPayDuck」和「PayPayEgg」，由MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）飾演的角色Never於前幾集開發了一個名為「TouchWood」的應用程式，聲稱希望能夠在講錯說話或遇到不如意事時可以touchwood為自己帶來好運，雖然當時這個構思被一眾主演無視，但勢估不到竟然有本土開發商看中這個構思變成現實，該應用程式上架短短幾日就已經登上App Store娛樂類型的第一名！
由ThinkShops所開發的免費應用程式「TouchWood!」與《IT 狗》中Never所介紹的介面非常相似，一共提供六種木材白蠟木、櫸木、楓木、橡木、松木及桃花心木讓用家選擇去觸碰一下去除衰運。
「TouchWood！」的程式簡介中亦有提到構思全來自《IT 狗》：「呢個app嘅構思係參考ViuTV一套劇集《IT狗》 入面提到嘅 『TouchWood』 app。多謝《IT狗》團隊諗咗個咁有趣嘅橋段，我哋借呢個構思去將個app變成真實。希望大家都開心同Good Luck！」製作團隊又特別點名感謝在劇中提供該橋段的Frankie：「Also credit to 陳瑞輝 Frankie Chan who played Never, the guy who invented TouchWood app in the drama. 謝謝ViuTV！ 香港人Good Luck！」
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