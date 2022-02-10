殭屍校園｜朴持厚角色「南溫召」被公認全劇最廢　親自解畫戰網民

【殭屍校園／Netflix】Netflix改編網路漫畫的韓國喪屍劇集《殭屍校園》成為影迷們全聚焦點，早前根據排名網站FlixPatrol統計指出，這部更是為《魷魚遊戲》、《地獄公使》之後，第三部全球排名至高的Netflix成功作品。



《殭屍校園》南溫召觀眾批評「得把口」

但成功之下自然也迎來抨擊言論，眾多網友表示由朴持厚飾演的「南溫召」並不像原著那樣被動，然後「只靠嘴還會做什麼」？

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對此，朴持厚亦於稍早表示自己對角色的看法，表示道：「這個角色歷經了許多事情，從目睹朋友變成喪屍到失去親人的痛苦，我能理解大家的心情，雖然我在拍攝時沒有多大的感覺，但當我看到拍攝完成後的情況時，也許其他人會感到失望。但必須提的是，我認為在充滿喪屍的情況下，南溫召畢竟是一個十幾歲的孩子，如果她歷經各種哀傷事件，事實上可能也變得很情緒化。」

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Netflix全新韓國喪屍影集《殭屍校園》已於1月28日正式上映，目前仍於該平台佔領TOP 1榜位，有興趣的朋友們不妨說說你的看法。

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