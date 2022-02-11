TVB今年已播7部劇豆瓣分數 《家族榮耀》低分、小品短劇反而跑出

撰文：盧凱瑤
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早前TVB公布收視報告，其中引用內地「豆瓣」的評分數據，指《青春不要臉》獲得7.7的成績，雖然豆瓣分數亦可以有「水軍」湧入影響分數，不過算是內地較有公信力的電影、劇集及綜藝的評分平台，以下細數了2022年年頭TVB已經播出的7部劇集評分，有一部TVB劇集更有9分，深受內地觀眾喜愛。

點擊下圖睇下邊套TVB劇集最高分（截至2月10日晚上20：40）：

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