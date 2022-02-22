家族榮耀 | 陳曼娜嫌香港樓貴到離譜　近年轉戰美國同東南亞市場

70歲老戲骨陳曼娜（Manna姐）近日憑劇集《家族榮耀》再掀話題。其中最惹起熱烈討論的必定是Manna姐闊太生活。早年投資有道的她頻頻被傳身家過億，而她也的確海內外均手持多個物業，現獨居於紅磡2,500呎豪宅，好客的Manna姐不時設宴廣邀親朋到豪宅聚會，黃百鳴、薛家燕、胡楓、安德尊等均為她的座上客。



陳曼娜。（FB@MannaChan）

Manna姐近日接受《香港01》訪問，她表示因鍾情全海景和出入方便，才購入紅磡豪宅，她說：「我當時買呢間屋係鍾意佢全海景、面積比較大，而且由九龍望香港個夜景係特別靚，同埋難得喺正市區自成一角，交通出入非常方便。」

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提到身家過億，Manna親口粉碎傳聞：「佢哋寫親都話我身家過億。其實我間屋都接近過億，咁我身家又點只接近過億呢？同埋香港啲樓真係好貴，過億真係唔係咩事囉！香港啲樓真係貴到好離譜。」基於香港樓價太貴，Manna姐早已轉戰海外市場，她說：「其實現在香港樓宇周圍都係好貴，所以呢幾年我無投資香港嘅樓宇，多數購買在美國同東南亞地區。」

陳曼娜與《家族榮耀》演員合照。（FB@MannaChan）

有報道指，Manna姐嫁女時送700萬嫁妝和法拉利，她笑言女婿同樣賺錢能力強，無須她特別送禮，她表示：「我女婿自己佢有幾架車，唔使我送俾佢。」

陳曼娜送700萬嫁妝和一架法拉利給愛女。（FB@MannaChan）

早年離婚的Manna姐受訪自言婚姻失敗者，她今坦言不再相信愛情，有信仰就萬事足：「當然結婚係最開心啦！但我試過啦！我唔相信愛情！我而家有信仰、我心中富有，已足夠！」

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