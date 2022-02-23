家族榮耀 | 陳曼娜仔女哈佛耶魯畢業做醫生　育兒經只有一個方法

70歲老戲骨陳曼娜（Manna姐）教子有方一向眾所周知。畢業於名校史丹福及哈佛的仔仔Allen現為美國專責心臟移植外科醫生；女兒Joie（鄭祖兒）則畢業於耶魯大學，為牙醫博士。連好友林建明都稱讚Manna姐一生最大成就「就係生了一對好好嘅仔女。」

陳曼娜一對仔女。（FB@MannaChan）

問到育兒經，Manna姐透露沒有刻意去教，仔女成材主要是因為他們生性自律，她又強調不會給仔女施加壓力：「佢哋細個係好自律，好生性對自己要求好高，所以讀書係好勤力，喺中學我係比佢哋自由選擇（去揀）佢哋嘅興趣科目去升學，不會給他們壓力！」

Manna姐話沒有刻意培養仔女興趣，反而孫兒卻經常上興趣班。（FB@MannaChan）

Manna姐又透露沒有刻意培養仔女興趣，但有帶仔女學打網球和補習，反而現在孫兒則興趣班多多，她說：「以前冇興呢啲咁多嘢呀！佢哋有打下網球呀，補習呀咁樣啦！而家我個孫就好多啦，一日返幾個興趣班，學好多嘢呀！又學法文、又學畫畫、又彈琴又跳舞，又游水，好多興趣班。」

Manna姐好幸福。（FB@MannaChan）

Manna姐又透露現時孫兒正就讀國際學校，故較多時間上興趣班，她透露：「我啲孫都讀國際學校，佢哋好多時間學嘢呀！我以前啲細路哥，都好多功課做呀，好深呀啲嘢。以前讀書好辛苦㗎，要不停考試，唔同而家。」

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