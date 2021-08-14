舒淇公開4大飲食減肥秘訣　把握黃金1小時大食甜品都可照瘦不復胖

好久沒有出現在螢光幕前的影后舒淇，常在IG上看到她分享美食的照片，但厲害的是她身材仍然維持得跟出道一樣好，45歲的她究竟是用什麼方法，能吃美食但又不長胖？她維持身材的秘訣必須好好了解。



為了減肥只好含淚跟甜品講byebye？舒淇告訴你只要選對時間，減肥一樣可以吃甜品！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 23

早晚飲 1 杯麥草汁

舒淇會避開不健康的加工食品，早餐以燕麥片搭配低脂牛奶，有時候會早晚飲 1 杯麥草汁，豐富的高纖維能促進腸胃蠕動，幫助排便，有助於維持身材，也有很好的飽腹作用。除了喝足每天所需水分，她也會多吃水果，且會選擇飽腹性高的蘋果、番石榴等等水果為主，讓胃部有飽足感覺，自然就不會吃那麼多，還能兼養顏，令皮膚更滑溜。

吃飽不坐下，睡前不進食

吃飽癱軟在沙潑上，母湯喔！坐躺都不利消化、吸收，舒淇在飯後至少都會站立二十分鐘，站著同時會打電動來消耗時間（這真是個不錯的主意，學起來），不過可不是站著而已，要將小腿要用力收緊、縮小腹，除了能練到小腿肌，同時防止脂肪在腰部對下位置堆積，真是一舉三得。另外，身為吃貨的她晚餐都會照常吃，但絕對遵守「睡前5小時不進食」守則，如果太餓會以沒有調味的的水煮蔬菜，或者少量水果充飢，不讓胃有太多負擔。

相關文章：名人減肥｜許瑋甯曬22吋纖腰 易胖體質憑3大秘訣練成腰瘦川字肌（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 19

想吃甜食把握這1小時

身為甜點控的舒淇，若想吃易發胖的食物，例如：甜點、甜度高的水果，都會在運動完後一小時之內吃完，運動後可以攝取高 GI 與蛋白質食物，趁肌肉細胞胰島素敏感性最好時補充，糖分就不會堆積到其他地方，所以吃甜點是不會破壞減肥計劃，不過還是要避開太過油膩的煎炸食物喔！

7天排毒減肥餐

女星有時為了出席典禮活動，就需急速瘦身，舒淇曾試過「7天排毒減肥餐」，七天內只吃新鮮有機蔬菜，且不加以烹調直接生吃，並最少要食用三種以上不同顏色的蔬菜，確保身體能夠攝取足夠的營養；同時要補充足夠水分，早晚再喝一杯水麥草汁，如果太餓可以吃一些青瓜、蕃茄、芹菜，也可以每隔三小時吃一些含甜量低的水果，減少肌餓感，就可以快速瘦身，但提醒這個方法不建議長時間進行喔！

相關文章：韓國50+美魔女不復胖瘦身法揭秘 金成鈴、嚴正化身材比少女還辣（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

相關文章：盤點日本女星北川景子、石原聰美超有效減肥法 月瘦5公斤不是夢（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

屁股要練才會翹！「零器材」高速瘦屁股秘訣，夏天擁有完美曲線不是夢

【本文獲「TVBS」授權轉載。】