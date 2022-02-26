吳京加入《極悍巨鯊2》但歐美傳媒隻字未提　背後原因與這有關

4年前由傑森史塔森、李冰冰、露比蘿絲等合演的動物災難片「極悍巨鯊」，雖然評價不算突出，卻開出亮眼票房，因此續集近日已在英國開拍。奇特的是，新加入的演員包括近年來中國大陸頭號賣座保證吳京，歐美媒體報導卻完全不提到他的名字。



昔日好萊塢為了爭取中國觀眾支持，曾積極拉攏當地大牌加入，李冰冰、范冰冰、Angelababy等都是曾在美國巨片中亮相的代表。近年來吳京是中國票房保證，不少英語大片都曾向他招手，他始終沒輕易點頭，「極悍巨鯊2」是中美合作，才確定邀請到他和傑森史塔森攜手，原本應該是個大噱頭，不料歐美報導隻字未提，只提到「生化危機」系列中扮演吉兒的席安娜蓋蘿莉等歐美演員加入，讓人感覺頗不尋常。

吳京自己在微博上發布了在片場用餐，以及與導演班懷特利的合照，確認已在英國參與拍攝，但雖然中國觀眾對他加入「極悍巨鯊2」頗為期待，在歐美並未引起同樣熱烈的話題。

歐美曾極度重視中國市場、想盡辦法爭取當地觀眾支持，現在情況又已不同。先是去年漫威的所有英雄電影至今還無法在當地上映，「007 生死有時」、「幻險森林奇航」雖獲准上片，檔期卻比美國要晚了一陣子，因此賣座踢到大鐵板，近日「尼羅河謀殺案」雖然映期比美國只晚一周，中國票房依然慘淡。顯然中國觀眾不見得有興趣再上戲院支持好萊塢巨片，歐美影界對中國的熱情自然也會逐漸冷卻。

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