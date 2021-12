楊紫瓊新戲狂玩多元宇宙兼穿越時空　一部戲挑戰四個不同角色

Marvel電影宇宙帶影迷認識多元宇宙,沒想到曾參演兩部Marvel電影宇宙電影《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)及《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的楊紫瓊,其新作也涉及多元宇宙。



楊紫瓊新戲狂玩多元宇宙。(《Everything Everywhere All at Once》預告擷圖)

看來多元宇宙是電影題材的趨勢,除了Marvel電影宇宙的多元宇宙外,楊紫瓊的新戲《Everything Everywhere All at Once》也以多元宇宙為題材。這部由美國娛樂公司A24製作的電影,講述楊紫瓊飾演的女主角捲入一場需要穿越宇宙的冒險之旅。從預告可以見到,她是唯一可以拯救世界末日的人,其中她就化身為廚師、武術家、歌劇歌手,甚至動畫版楊紫瓊,十分有趣。

《Everything Everywhere All at Once》由《救你命3000》(Swiss Army Man)導演Daniel Scheinert及Daniel Kwan聯合執導,演員除了有楊紫瓊外,還有《月光光新慌慌》(Halloween)女星Jamie Lee Curtis、《尚氣與十環幫傳奇》影星Stephanie Hsu及Andy Le、《七寶奇謀》男星關繼威及美籍華裔演員吳漢章等。電影將在明年3月25日於美國上映,未知這部作品會否也在香港出現。