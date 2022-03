楊紫瓊新戲大玩怪誕多重宇宙 海報由著名藝術家James Jean設計

電影的一眾演員及兩位導演(Rich Fury/Getty Images for SXSW)

楊紫瓊主演新戲《Everything Everywhere All At Once》3月11日於美國德州SXSW電影節舉行首映,作為電影節的開幕電影。電影宣傳階段已經預告將會大玩多元宇宙題材,楊紫瓊亦在不同的平衡宇宙中有玩味極高、震撼視覺的角色造型,令觀眾期待電影的創意想像究竟能夠達到甚麼高度。

電影首張海報大玩「密集恐懼」元素,塑膠眼仔亦是電影的母題之一。

電影第二張海報,請來ig上有過百萬粉絲追蹤的藝術家James Jean進行設計,有別黑白、採用高濃度、高對比顏色,貼近電影的多變風格。

去年因為疫情關係而停辦的SXSW電影節,以創新與多元為人熟識,作為本年開幕電影,《Everything Everywhere All At Once》在創意上必須滿足藝術節觀眾的高度。而電影節負責人Janet Pierson指「這部電影在每一個細節與層次均發揮了極高的原創性與革新」。

電影首映禮現場(Rich Fury/Getty Images for SXSW)

電影圍繞移民美國的女主角Evelyn Wang(楊紫瓊飾)在處理稅務問題時,意外發現自己具有穿梭於多元宇宙之間的能力,並只有靠她一個人才能夠拯救世界。相比主流英雄電影,由一位亞裔中年女移民拯救世界的設定,已經大大超出了觀眾的預期。

楊紫瓊的角色造型大玩「土炮」元素。(《Everything Everywhere All at Once》預告片截圖)

多元宇宙內展現出的怪誕與想像。(《Everything Everywhere All at Once》預告片截圖)

而電影除了運用科幻片常見的電腦特技表達多元宇宙穿梭外,亦在其他平衡宇宙大玩「土炮」又怪誕的元素:擁有香腸一樣的手指、會說話與控制廚師的浣熊、在武打動作中替代了血漿的彩紙碎、不斷重覆出現的膠眼珠、甚至在其中一個平衡宇宙變成了動畫人物。而正如策展人所料,電影的確滿足到觀眾對創意的期待,放映後得到觀眾一致好評。

上一部由「Daniels」合作拍攝的電影《Swiss Army Man》(2016)。

《Everything Everywhere All At Once》的導演「Daniels」——Daneil Kwan與Daniel Scheinert在首映後的訪問中,提到電影成功的關鍵元素。Scheinert指他在過去拍攝音樂錄影帶的時候,有很多想法沒有被採用,所以他希望拍攝一部包羅萬有的電影,用盡所有Rihanna沒有採用到的元素。而Kwan亦指出他這部電影融會了他整個電影生涯,而他亦第一次真正對自己的作品感到滿意。

楊紫瓊亦有在超級英雄電影《尚氣》中演出。

在SXSW電影節獲得迷影人的一致好評後,相信《Everything Everywhere All At Once》3月25日在美國正式上映後,將會引起更廣大觀眾的哄動及討論。雖然電影會否在香港上映仍遙不可知,然而相信熟識楊紫瓊的香港觀眾,亦會為這部電影的成功感到興奮及繼續期待。