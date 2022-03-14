楊紫瓊新戲大玩怪誕多重宇宙 海報由著名藝術家James Jean設計

電影的一眾演員及兩位導演（Rich Fury/Getty Images for SXSW）

楊紫瓊主演新戲《Everything Everywhere All At Once》3月11日於美國德州SXSW電影節舉行首映，作為電影節的開幕電影。電影宣傳階段已經預告將會大玩多元宇宙題材，楊紫瓊亦在不同的平衡宇宙中有玩味極高、震撼視覺的角色造型，令觀眾期待電影的創意想像究竟能夠達到甚麼高度。

電影首張海報大玩「密集恐懼」元素，塑膠眼仔亦是電影的母題之一。

電影第二張海報，請來ig上有過百萬粉絲追蹤的藝術家James Jean進行設計，有別黑白、採用高濃度、高對比顏色，貼近電影的多變風格。

去年因為疫情關係而停辦的SXSW電影節，以創新與多元為人熟識，作為本年開幕電影，《Everything Everywhere All At Once》在創意上必須滿足藝術節觀眾的高度。而電影節負責人Janet Pierson指「這部電影在每一個細節與層次均發揮了極高的原創性與革新」。

電影首映禮現場（Rich Fury/Getty Images for SXSW）

電影圍繞移民美國的女主角Evelyn Wang（楊紫瓊飾）在處理稅務問題時，意外發現自己具有穿梭於多元宇宙之間的能力，並只有靠她一個人才能夠拯救世界。相比主流英雄電影，由一位亞裔中年女移民拯救世界的設定，已經大大超出了觀眾的預期。

楊紫瓊的角色造型大玩「土炮」元素。（《Everything Everywhere All at Once》預告片截圖）

多元宇宙內展現出的怪誕與想像。（《Everything Everywhere All at Once》預告片截圖）

而電影除了運用科幻片常見的電腦特技表達多元宇宙穿梭外，亦在其他平衡宇宙大玩「土炮」又怪誕的元素：擁有香腸一樣的手指、會說話與控制廚師的浣熊、在武打動作中替代了血漿的彩紙碎、不斷重覆出現的膠眼珠、甚至在其中一個平衡宇宙變成了動畫人物。而正如策展人所料，電影的確滿足到觀眾對創意的期待，放映後得到觀眾一致好評。

上一部由「Daniels」合作拍攝的電影《Swiss Army Man》（2016）。

《Everything Everywhere All At Once》的導演「Daniels」——Daneil Kwan與Daniel Scheinert在首映後的訪問中，提到電影成功的關鍵元素。Scheinert指他在過去拍攝音樂錄影帶的時候，有很多想法沒有被採用，所以他希望拍攝一部包羅萬有的電影，用盡所有Rihanna沒有採用到的元素。而Kwan亦指出他這部電影融會了他整個電影生涯，而他亦第一次真正對自己的作品感到滿意。

楊紫瓊亦有在超級英雄電影《尚氣》中演出。

在SXSW電影節獲得迷影人的一致好評後，相信《Everything Everywhere All At Once》3月25日在美國正式上映後，將會引起更廣大觀眾的哄動及討論。雖然電影會否在香港上映仍遙不可知，然而相信熟識楊紫瓊的香港觀眾，亦會為這部電影的成功感到興奮及繼續期待。