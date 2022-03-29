東出昌大翻身有望？　傳擔正《全裸監督》外傳劇唔着衫褲演AV男優

日本男星東出昌大2020年1月被爆在老婆渡邊杏懷孕期間偷吃小10歲女星唐田英里佳，愛妻人設一夜徹底崩壞，同年7月二人簽字離婚。去年10月被爆結識混血兒新歡，被網民轟不知反省，連東出昌大的經濟公司「humanité」亦忍無可忍，於今年2月在官網宣布與東出昌大終止合約。
不過名譽掃地的東出昌大疑似有翻身機會，據日本當地傳媒報道，東出昌大或將會演出Netflix劇集《全裸監督》的外傳劇集《全裸俳優》，在劇中東出昌大飾演由鄉下到東京發展的AV男優，酬勞約320萬港元，預計10月上架。當中日媒更指：「令人驚訝的是東出的演員精神。 據說一集50分鐘左右，但穿衣服不到8分鐘。」
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