39歲日本女星「性感打扮」參加女兒開學禮　家長狠批不懂得看場合

日本女星真木陽子外型性感，擁有火辣身材，2014年曾以電影《再見溪谷》奪下日本電影金像獎最佳女主角，實力深獲肯定。



2015年和前夫片山怜雄結束7年婚姻，2人育有一個女兒，不時在社群分享生活，她日前參加女兒的中學開學典禮，未料一身打扮引起討論，被質疑不懂得看場合。

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真木陽子日前出席女兒的開學典禮，在Instagram曬出美照：「頭髮凌亂的開學典禮，今天的東京是夏天呢，好想去游泳池。」隨性地頂著被風吹亂的頭髮，只見她穿襯衫、打領帶，但刻意將領口扣子打開，領帶也只是簡單掛著，讓造型顯得不那麼正式，風格頗為率性。

不少網友稱讚「好酷的媽媽」、「風也太強！很可愛」、「我也想要這樣的媽媽」，但也有家長跳出來反駁，認為真木陽子打扮過於隨意，「學會分辨時間、地點、場合是對他人的尊重，有些地方可以隨心所欲地做自己，但有些地方不行。典禮的主角是孩子，而不是給父母展現時尚的地方」，掀起討論。

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