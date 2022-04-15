陳慧敏宣傳新歌時透露與男友分開半年　泰姬陵背後故事令人動容

澳門女歌手陳慧敏最新推出新歌《泰姬》，日前來港宣傳新歌，《泰姬》是陳慧敏於2019年時到印度泰姬陵旅遊而創作的。因為當地許多人都崇拜泰姬陵的愛情故事，泰姬陵建於1643年，是沙迦罕紀念愛妻姬蔓·芭奴而建成，陳慧敏感嘆：「呢個故事背後有好多嘅悲傷喺裏面，對我嚟講係一個好大嘅衝擊。」

泰姬陵

陳慧敏於3年前遊土耳其時遇上來自危地馬拉的P先生，二人一見鍾情發展異地戀，但6個月前二人已經分開。陳慧敏表示二人分開後仍然維持朋友關係，一直在友達以上戀人未滿程度，二人一起的時候都很開心，不想過於束縛。陳慧敏亦有提及P先生現在身處土耳其，二人因疫情關係已經兩年未見，只靠電話維繫；加上陳慧敏曾考慮應否過土耳其生活，因為去土耳其生活後要回來也不是那麼容易，最後二人和平分開，陳慧敏話：「呢段關係好神奇好美麗，唔會覺得好遺憾。」陳慧敏笑言自己之前有很多段孽緣，有段關係曾去到談婚論婚地步，未知是否因為自己對愛情的看法過於完美，可能需要改善一下自己的看法。

陳慧敏宣傳新歌《泰姬》 (ig@chan_wai_man)

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