劉畊宏「毽子舞」太辛苦？　黃曉明傳授4個居家運動動作一起減脂

藝人劉畊宏疫情期間在大陸網路平台教學健身「毽子操」突然爆紅，超過1億人次觀看，直播平台粉絲量暴漲3600萬，許多人跟隨直播一起鍛鍊，出現大批「劉畊宏男孩和女孩」，不過也有不少人身體不堪負荷，跳到送急診。近日，男星黃曉明也跟上健身熱潮，傳授超簡單4個居家運動動作，就算大口吃晚餐也不怕胖。



黃曉明曾多次公開透露自己是易胖體質，最近大陸燒起居家運動熱潮，他29日便在微博上傳一段影片，影片中透露先前曾嘗試過一個月早餐吃飽飽，晚餐不吃，結果一個月下來，減肥不但失敗，反而還增胖了5公斤，於是他便試著改變飲食跟運動方式，改成每天早上起來空腹時運動，沒想到效果十分顯著。

中國藝人劉畊宏在疫情期間教學健身「毽子操」突然爆紅，最近黃曉明也跟上健身熱潮，傳授超簡單4個居家運動動作，和大家一起減脂。

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黃曉明接著傳授4個簡單的居家運動動作，分別是原地小碎步40秒、開合跳40秒、胯下擊掌40秒以及開合跳蹲40秒，他表示這套減脂運動簡單又有效，而且也不會太辛苦，每天早上起來做一組，在空腹時運動，盡量拖長空腹的時間，晚上可以放心跟朋友大吃美食，他自己在嘗試改成這樣的模式後反而瘦了。

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